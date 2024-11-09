欧阳易佳

参观者选购特色工艺品。人民网记者 翁奇羽摄

“进博会对我们来说，不只是9平方米的展台，更是广阔的中国大市场。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）消费品展区，“温暖驼”品牌创始人马玉霞正在整理新品，她告诉人民网记者，今年展台带来了首发新品来到会场。

时间回溯到首届进博会，马玉霞带来的秘鲁羊驼毛玩偶首次展出，便成为“网红产品”，收获了大量订单。通过连续参展进博会，羊驼毛制品在中国市场大受欢迎，马玉霞创立了品牌“温暖驼”，入驻国内100多家商场。

马玉霞的故事，正在加速上演；更多进博会结出的种子，在中国遍地开花。今年的“进博之约”，有129个国家和地区的3496家展商跨越山海前来赴约，全球的各大展商拿出“看家好货”，400多项全球首发、亚洲首展、中国首秀在此上演。通过“新元素”“新产品”“新面孔”，进博会平台的“磁吸力”更强了。

七届“全勤生”松下再上新，带来了花芯吹风机和掌IN剃须刀、全新一代阿尔法洗护等产品；百事公司带来首秀“明星”，乐事鲜焙裸米饼、桂格益生菌发酵燕麦片、佳得乐日常补水系列等一众营养健康的产品组合，助力消费者尽享“中国味”；优衣库以科技和艺术诠释“致美生活”，用三大“智慧纤维”面料科技服饰，描绘了一幅科技与艺术交织的生活画卷。

“进博会是开放共享的大舞台，借助这个舞台，我们持续展示创新研发成果和趋势洞察，让更多展品走进来和产出来。并依托制造中心、产品创新中心和服务交付中心本地化能力体系，深耕中国市场，为消费者提供以科学为依托的优质产品和服务。”康宝莱中国区总经理蔡孟红表示。

电梯能有多“智能”多“贴心”？在技术装备展区，一台科技感满满的电梯引起了参展者的目光。奥的斯机电改造技术支持经理郑治佳告诉记者，通过搭载的AI摄像头，加上连接物联网系统等，这台电梯可以及时识别紧急状况并进行语音播报、制氧及提供饮用水，安抚乘客情绪。

“今年，我们带来了赞比亚蜂蜜，南非博士茶、小绿膏，加纳的黑皂等非洲传统工艺商品。”睦朋得野生蜂蜜有限公司总经理张同阳告诉记者，“在进博会巨大的溢出效应带动下，我们接连签下国内大单，在中国市场的知名度越来越高，销售额也从2018年的不足1吨发展到现在近20吨。”

“中国企业在非洲经商的难度降低，货物流转的时间成本降低，非洲各个国家也欢迎中国企业去当地投资办厂，这些企业的进入，提高了当地人的收入水平，提高了产量为非洲产品在国际市场上增加了竞争力。”张同阳说，“这是真正的普惠合作共赢。”

在进博会现场，展品变商品、展商变投资商的“进博故事”还在不断涌现。

参观者来咨询马来西亚鲜食榴莲。人民网 欧阳易佳摄

“进博会是一次好机会，对于马来西亚鲜食榴莲打开中国市场有非常大的帮助。”鑫荣懋市场总监赵芳华告诉记者，“我们收到了一些客户的订单咨询，其中有一位新疆的客户，他通过进博会联系到我，表示想预定12月产季的鲜果，相信未来这几天我们将会收到更多类似的需求订单。”

事实上，每届进博会的“首发”“首展”“首秀”都格外引人关注。数据显示，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元，进博会日益成为国内外品牌参与首发经济的首选之地。

不少展商和观众都表示，在进博会这一全球性的开放舞台，总能感知最前沿的科技。生物育种“孕育”良田良种、绿色植保“靶向”瞄准病害、数字农业“对话”人工智能，在先正达展台，工作人员介绍说，看得见的是新产品，看不见的是新技术、新服务、新理念的支撑。很多行业正处于关键的转型期，需要依靠广泛的国际交流协同，以及产业链上下游通力合作。

“进博会一方面为各国企业提供了广阔的展示平台，帮助跨国企业更加紧密地拥抱中国市场，增强国际合作信心；同时也将先进的技术、经验和创新理念引入中国，助力国内产业转型升级。”安永大中华区首席执行官陈凯表示，中国在开放合作中，实现自身发展的同时更为维护全球产业链、供应链稳定畅通和促进国际贸易合作做出了贡献。

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(责编：王震、高雷)

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