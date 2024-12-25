【直播简介】电池是新能源汽车的关键部件。超快充、长续航、高安全，用户的关键诉求，正是国产新能源车企必须破解的技术难题。如何能做到“充电5分钟，高速2小时”？12月25日10时，人民网“透明工厂”系列直播走进威睿衢州极电三电智能制造工厂，探访第二代金砖电池的先进实力和背后的智造秘密。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

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(责编：李源、吕骞)

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