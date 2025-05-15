直播:人民网“透明工厂”走进今世缘酒业智慧工厂
2025年05月15日08:43 | 来源：人民网
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【直播简介】近年来，中国白酒行业在消费升级与科技创新的双重驱动下，正加速向智能化、绿色化转型。千年酿酒技艺如何与现代科技碰撞出智慧火花？机器人如何复刻匠人“松、轻、薄、匀”的装甑绝活？5月15日11时，人民网“透明工厂”直播走进今世缘酒业智慧工厂，带您见证新质生产力如何重塑传统酿造的“基因密码”！
往期回顾：
“透明工厂”走进国晶茶本酒 解密传统与现代工艺相融的“酿造秘籍”
“透明工厂”走进极氪威睿三电工厂 揭秘金砖电池背后的“含金量”
(责编：曹淼、高雷)
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