【直播简介】近年来，中国白酒行业在消费升级与科技创新的双重驱动下，正加速向智能化、绿色化转型。千年酿酒技艺如何与现代科技碰撞出智慧火花？机器人如何复刻匠人“松、轻、薄、匀”的装甑绝活？5月15日11时，人民网“透明工厂”直播走进今世缘酒业智慧工厂，带您见证新质生产力如何重塑传统酿造的“基因密码”！

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(责编：曹淼、高雷)

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