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“三驾马车”协同发力 国民经济发展质量稳步提升

人民网记者 杨曦
2025年05月19日15:13 | 来源：人民网
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“4月份，外部冲击影响加大，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，宏观政策协同发力，各方面积极应变、主动作为，国民经济应变克难稳定运行，发展质量持续提升，进一步增强了我们应对各种风险挑战的信心和底气。”国家统计局新闻发言人付凌晖在5月19日国新办举行的新闻发布会上如是说。

当日公布的多项宏观经济指标显示，4月份，消费市场稳定增长，投资规模持续扩大，进出口韧性得到彰显……“三驾马车”协同发力，为我国经济稳健运行提供了有力支撑。

消费市场暖意浓​

为有效应对外部挑战、畅通国内大循环，各地区各部门大力提振消费，政策效应继续显现。4月份，社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%，显示出消费市场稳健复苏态势。

分地域来看，城乡消费市场均呈现出良好的增长态势；消费类型方面，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好。

在消费品以旧换新加力扩围带动下，4月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通信器材类商品零售额分别增长38.8%、33.5%、26.9%、19.9%，有力支撑市场销售增长。

受假日出行需求旺盛带动，居民旅游、出行、通讯等服务性消费增长较快。1至4月份，交通出行、通讯信息、旅游咨询租赁服务类零售额均保持两位数增长。

投资领域活力足​

投资是扩大内需的重要部分，也是拉动经济增长的主要力量，随着“两重”建设和“两新”政策的发力显效，投资潜能得到持续激发。

在大规模设备更新接续推动带动下，1至4月份设备工器具购置投资同比增长18.2%，对全部投资增长的贡献率达到64.5%。

各地积极推进重大项目建设，加大基础设施投资，为经济发展筑牢根基。1至4月份，基础设施投资同比增长5.8%，快于全部投资增长。

随着我国产业结构向中高端迈进，传统产业改造升级，新兴产业加快发展，带动制造业投资较快增长。1至4月份，制造业投资同比增长8.8%；在产业升级发展带动下，消费品制造业和装备制造业投资分别增长13.4%和8.2%。

进出口贸易韧性强​

尽管外部环境发生急剧变化，外贸压力加大，但我国外贸依然保持平稳增长，彰显出强大韧性。1至4月份，我国货物进出口总额增长 2.4%，比一季度加快1.1个百分点；4月份，我国货物进出口总额增长5.6%，其中出口增长9.3%。​

对东盟和共建“一带一路”国家的进出口增长加快，有力支撑了外贸持续增长。1至4月份，我国和东盟进出口总额同比增长9.2%，比一季度加快2.1个百分点；我国对共建“一带一路”国家进出口增长 3.9%，加快1.7个百分点。

面对外部冲击，民营外贸企业积极应变，通过市场多元化策略等有效应对，进出口保持较快增长。1至4月份，民营企业进出口增长6.8%，占进出口总额的比重为56.9%，比上年同期提高2.3个百分点。

此外，机电产品出口增势较好。我国产业升级发展，技术含量较高的机电产品市场竞争力不断增强，成为出口的重要增长点。1至4 月份，我国机电产品出口额同比增长9.5%，占出口总额的比重达60.1%。

展望下阶段，付凌晖认为，在多重有利因素支撑下，我国经济有望保持总体平稳、稳中有进的发展态势。

相关阅读：

4月份我国国民经济顶住压力稳定增长

国家统计局：我国经济有条件、有能力、有底气应对各种风险挑战

国家统计局：多项指标稳定增长 展现经济强大韧性

(责编：杨曦、吕骞)
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