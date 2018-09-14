保险中介发展趋势明显 中介类企业具备可持续成长潜力

近年来，整个社会对于风险意识的管控诉求逐渐突出，保险中介发展趋势明显，保费收入增长迅速，市场占比逐年上升，国内保险中介类企业规模取得了爆发式增长并具备可持续成长的潜力。

“保险业务就是整体集团业务版图中迈出的至关重要的第一步。”万德众归集团董事长王喆在“睿·创祥未来”天睿祥品牌发布会上表示，之所以选择涉足保险中介行业，除去当前保险行业市场环境向好以外，更关注为客户与保险公司之间建立强关系纽带，在为客户开通理赔服务直通车的基础上，站在客户的角度为其集合多家公司优势产品，提供多样化、个性化的产品组合及建议，由此全方位满足客户风险管控需求。

王喆认为，在响应国家积极推进“互联网+”行动方面，互联网保险作为一种全新的经营理念和商业模式，具有不可比拟的优势。它可以突破时空限制，在任何时间和地点向客户提供良好的服务。保险经纪公司很好地充当了供应链整合的角色，解决了保险人和被保险人之间“信息不对称”的问题，提高了客户自主选择保险产品的能力。为广大客户提供一个便捷、高效、透明的最佳服务平台，有效地将业品控制做到实处，将合规经营做到实处。

记者了解到，天睿祥积极筹备进军互联网保险领域，成立了科技赋能中心，并计划运营“你的保”互联网平台。天睿祥在4月完成了注册资本的增资工作，目前天睿祥业务已全面覆盖华北、华东、西北等经济活跃地区，逐步完成保险全产业链布局任务。

(责编：赵爽、仝宗莉)