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周杰伦代言海澜之家 中国男装品牌探索新发展

2020年10月21日16:29  来源：人民网-财经频道
 

近日，男装品牌海澜之家宣布全新代言人周杰伦，消息一经公布，迅速在微博、豆瓣、知乎等平台引发热议，话题热度一路飙升。

有趣的是，代言消息公布后，多数网友在表达自己的惊讶情绪之余，又觉得他们的结合似乎并不违和。同样的年代情怀，同样的引领潮流，让这对神奇CP的身上透露出意料之外却情理之中的默契。

周杰伦和海澜之家的携手看似意外，其实早有迹可循。周杰伦粉丝和海澜之家消费者划出来的集合重叠度高得惊人，曾有机构对不同时代的人群喜欢的偶像做过一次调查，发现80、90后人群的时代偶像几乎全都覆盖了周杰伦。而这些人群，几乎同样是看着海澜之家的广告长大的。

高度重合的受众人群只是合作的物质基础，而深度重合的自信气质则是促成合作的精神内核。众所周知，周杰伦是拥有绝对音感的天生音乐人，但初出茅庐时，他也并非一帆风顺。作为非专业歌手出道的他，曾遭到不少大牌歌手退歌。他曾怀才不遇，但并未妥协，当旧的行业标准不认同他时，他所做的事情是重新定义标准。他打破原有亚洲音乐的主题、形式，大胆融合多元的音乐素材。即使被全网攻击，他始终骄傲自信，迎风而立，最终向所有人证明了他惊人的创作力和才华。

正如他歌词中所说“我坚持风格，我活在我的世界……我选择上坡路，因为我的名字叫自负……我要做音乐上的皇帝”，他从不怕被别人打败，他的音乐是与时代对话。

自信，也是同样是海澜之家品牌精神的重要内涵。从小小的毛纺厂，到如今的品牌，海澜之家也并非一帆风顺。海澜之家身上的自信，来源于它背后服装大国先进的生产制造水平，来自于它坐拥全球最大的服装消费市场之一，来自于它二十多年深耕7亿中国男性的洞察。

从“一年逛两次”的选择，到“男人的衣柜”，再到“当然是我”，主题的迭代背后不仅是周杰伦的自信，更是深耕中国男装二十载国民品牌的自信。海澜之家的代言人，正在不断升级转变，海澜之家希望借由这种转变，不断打破消费者对其的刻板印象。海澜之家根植中国近20年，它渴望创造更为不平凡的成绩，依托“中国制造”成为有国际影响力的品牌。

同样深受中华文化的熏陶，深入骨髓的文化自信可能是海澜之家牵手周杰伦的契机。周杰伦以音乐为载体，传承古典，融入戏曲与民族元素，在中国传统艺术的殿堂里寻求灵感，对中国风流行乐的兴起和在世界范围的传播做出了杰出贡献。而海澜之家作为中国男装品牌，将经典文化精粹如国漫《大闹天宫》、功夫之王李小龙、演义小说开山之作《三国演义》，融汇现代化设计制成适合日常穿着的服饰，让经典再次占据国民视野，备受好评。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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