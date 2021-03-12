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《政府工作报告》81处补充修改涉及哪些领域？国务院研究室孙国君作详细解答

2021年03月12日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （董童）在今日国新办举行的解读《政府工作报告》修改情况吹风会上，国务院研究室党组成员孙国君介绍了今年《政府工作报告》（以下简称《报告》）最后有81处补充修改具体涉及的领域。

孙国君表示，总体上看，代表委员提出的意见建议涵盖领域比较广泛。与往年相比，相似之处是，在民生、科技创新、农业农村等方面的修改意见比较集中。比如教育、医疗、养老、社保等，《报告》在这些方面修改了近30处，占了全部修改条目的37%，修改比例也与往年情况相近，说明代表委员十分关心民生关切。

在教育方面补充了8处，增加了“加强县域高中建设”“加强基础学科和前沿学科建设，促进新兴交叉学科发展”“支持中西部高等教育发展”“完善终身学习体系”“规范校外培训”等内容。

在医疗卫生方面，补充了“完善城乡医疗服务网络”“优化生育政策”“强化基层公共卫生体系”等内容。

在基本民生保障方面，在回顾工作中，补充了“提高退休人员基本养老金，上调城乡居民基础养老金最低标准”“全面建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度”；在工作部署中，增加了“发展普惠型养老服务和互助性养老”“发展婴幼儿照护服务”“加强无障碍设施建设”“加强残疾预防”等内容。强调在推进智能化服务中，要更好适应“老年人、残疾人”需求。

在社会治理方面，补充了“夯实基层社会治理基础”“加强社会信用体系建设”“加强法律援助工作”等内容。

在科技和产业方面，补充了“广泛开展科学普及活动”“加强科研诚信建设，弘扬科学精神，营造良好创新生态”，强调“优化项目申报、评审、经费管理、人才评价和激励机制，努力消除科研人员不合理负担”，增加了“促进产业链和创新链融合”“加强网络安全、数据安全和个人信息保护”“完善标准体系”等内容。

在农业农村方面，增加了“推进农业机械化、智能化”“建设农业现代化示范区”“稳慎推进农村宅基地制度改革试点”“发展新型农村集体经济”“加强农村精神文明建设”“加强对返乡创业的支持”等内容。

“与去年相比，代表委员关注的一个新热点是污染防治和生态环境建设，‘碳达峰’‘碳中和’成为热门词汇，这方面的修改意见有31条，比去年多出一倍。在报告修改中，我们补充了‘科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理’‘保护海洋生态环境’‘推动资源节约高效利用’‘提升生态系统碳汇能力’等内容。”孙国君说。

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(责编：董童、章斐然)

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