本报记者 王斌来 蒋云龙 王欣悦

图①：赛力斯两江智慧工厂。

图②：2021智博会现场，参会人员正在体验智能家居。

本版图片均由中共重庆市委宣传部提供

这是一场盛会与一座城市相互成就的故事。

重庆自2018年与中国国际智能产业博览会结缘，自此，前所未有的人流、物流、资金流、信息流汇聚山城，“智博”效应逐渐显现。截至2021年底，数字经济在GDP中的比重达27.2%。

以会兴业，效果显著。一座新的“智造重镇”“智慧名城”，正在中国西部崛起。8月22日至24日，重庆将第五次进入“智博会时间”。

数字经济蓬勃发展

首届智博会以来，一大批重点项目从“纸”上落到重庆的“地”上。在智博会的助推下，重庆市数字经济蓬勃发展，累计集聚规上数字经济核心产业企业1704家，数字经济增加值年均增长16%。

“智博会为我们搭建了国际化的平台，是我们技术交流、项目合作的桥梁！”普洛斯腾龙5G重庆巴南数据中心业务副总裁章亮颇为感慨。这个斥资百亿打造的节能绿色数据中心，于2019年通过智博会签约入驻，建成后将为云计算、人工智能、5G应用等高精尖技术研发企业提供服务。

这个项目并非孤例，在智博会的引领下，以大数据智能化为企业深度赋能成为潮流。忽米网、广域铭岛成功入选国家级跨行业、跨领域“双跨”工业互联网平台。重庆集聚具有一定本地服务能力的工业互联网服务企业131家，全市“上云用数赋智”企业超11万家。

同时，数字经济的硬件建设也上了台阶。重庆成为首批5G规模组网试点城市，目前已经建成超7万个5G基站。

得益于数字经济发展成效明显，在“东数西算”工程布局建设的全国一体化算力网络国家枢纽节点中，成渝国家枢纽节点成为全国8个节点之一。同时，重庆还是国家5个工业互联网标识解析国家顶级节点之一。目前，西部唯一工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）已上线运行。

在重庆两江新区数字经济产业园，国家顶级节点（重庆）运营中心监测平台大屏上，可以看到全国多地不同的节点工作状态。这些节点类似人体的“神经中枢”，靠它们识别生产线上的机械臂、无人驾驶汽车上的传感器，甚至实现企业生产各环节数据的标准化编码体系建设。

“智造重镇”蹄疾步稳

智博会带来的不只有项目和技术。4年来，10位国际组织负责人、73位国内外院士专家、53位世界500强企业负责人齐聚智博会，在这个舞台上进行知识与科技的交流和碰撞，也给山城乃至西部带来大数据智能化发展的思路与启迪。

重庆拥抱大数据智能化，引领高质量发展不断行稳致远，“智造重镇”蹄疾步稳。

大屏实时显示各项生产数据，让整个生产过程清晰可见；原料供应、仓储物流等生产环节实现数字化联动……位于重庆璧山高新区的蓝黛科技集团股份有限公司，通过智能化转型升级，生产效率提高了15%以上，经营成本降低了20%以上。

同样通过智能化改造，渝北一大批传统制造业企业提高了产能，提升了效率。2022年，尝到甜头的渝北区再次推动61个智能化改造项目，全力打造智能制造基地。

数据是最有力的证据。得益于智博会的助力，重庆抢占风口布局发展数字经济，2021年全市高技术产业和战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值分别达到19.1%和28.9%。

作为重庆智能产业的代表之一，“芯屏器核网”全产业链蝶变亦是明证。有数据：规模以上电子制造业产值年均增长17.5%，对同期全市工业增长的贡献率达到51.1%。有案例：首款硅基集成工艺包发布。AMOLED面板实现量产，Micro LED面板研发进度国内领先，康宁“大猩猩”基板玻璃等重点项目落地并加速推进。成功研发国内首款通用型科学计算软件、国内首个计算机辅助公差全自动建模软件，高端通用力学CAE仿真软件取得关键性突破。

一大批知名品牌商、整机和配套企业集聚的重庆，已是全球智能终端的重要生产基地。

“智慧名城”轮廓初显

今年智博会选择“智慧城市”作为年度主题，专题策划两个展区集中展示“智慧城市”建设成效，“重庆馆”围绕“人、城、境、业”四个要素进一步打造智慧交通、智慧社区、生态环保等8个领域90余个应用场景，让城市在物理空间和数字空间中虚实结合。

在重庆，新型智慧城市建设与城市发展战略深度融合，“智慧名城”建设早就不局限于会场展示，而是已深入日常生活和寻常人家了。

在永川区，无人车载着乘客行驶在开放道路上，能够自动变道超车，避让车辆行人。在南岸区，四公里智慧客运车站，刷脸购检票等功能的应用，让旅客在站时间减少30%。在渝中区，通过物联网技术，实现了解放碑步行街的智慧停车管理、智慧灯杆管理、智能井盖管理等智慧化设施建设，“智慧商圈”初见雏形。

智慧交通助力疏解拥堵。在主城区干线，重庆建成26公里的交通诱导示范路段，实现了拥堵路段“定向车道管理”和“多车道汇入自适应控制”。重庆开发的多组织、多模式公交智能调度管理系统成功应用于140条公交线路1500辆公交车辆。

在智慧小区建设方面，重庆也走在全国前列，率先发布了《智慧小区评价标准》，并建成了244个智慧小区。同时，新型城市运营管理中心已接入105个单位326个应用系统，初步实现“一键、一屏、一网”统筹管理城市运行。

截至目前，重庆累计推动打造425所智慧校园建设示范学校、41家智慧旅游示范景区（度假区）、39个智慧旅游乡村示范点、57家智慧医院。

“智能化：为经济赋能，为生活添彩”是贯穿5届智博会的主题。多年砥砺奋进，作为“智造重镇”“智慧名城”的重庆，逐渐广为人知、广受认可。行千里而积跬步，致广大而尽精微，重庆的明天，值得期待。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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