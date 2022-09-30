人民网记者 申佳平

从“高大上”的金融交易，到“接地气”的日常出行，在数字时代，算力如同农业时代的水、工业时代的电，已成为推动经济高质量发展的关键驱动力。

根据IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合编制的《2021-2022全球计算力指数评估报告》显示，国家的计算力指数平均每提高1个点，数字经济将增长3.5‰，GDP将增长1.8‰。

作为全球第二大经济体，我国算力总规模也位居全球第二。据统计，截至2022年6月底，我国数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150EFlops（每秒1.5万京次浮点运算次数）。

而随着“东数西算”工程的开展，我国对算力的需求还将持续释放。据中国信息通信研究院预测，“十四五”时期数据中心机架年均增速将保持在20%左右。尤其在金融、能源、交通、电力、医疗等关键领域，不仅需要服务器释放高价值计算力，更需要其提供高可靠、高性能、高安全和强一致的算力保障。

打造好服务器这一“生产”算力的关键基础设施，让全社会实现“即取即用”的“算力自由”，成为中国服务器行业的使命与担当。

“最近几年，国产高端服务器的技术进步非常大。”浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧指出，三十多年来，中国服务器产业“从无到有，从弱到强”，大力提升自主创新能力，着力突破关键核心技术门槛。

胡雷钧介绍，依靠创新驱动，浪潮服务器在4年间年产能提升4倍，人力投入减少75%。2021年，浪潮服务器全球市场占有率已升至第二。如今，一台高端服务器的算力可达到单日处理10亿笔股票交易的水平，相当于可服务全国2亿股民每人每天交易5单。

在山东济南的浪潮集团智能制造基地内，工业机器人挥舞手臂精准作业，运输机器人往来穿梭运送物料，一台台高端服务器经历48小时共660项整机测试，从这里出发运往世界各地。

位于山东济南市的浪潮智能工厂内，运输机器人往来穿梭运送物料。人民网 申佳平摄

“ 如果说，普通服务器是一辆汽车，那么高端服务器便如同一辆火车，不仅跑得更快，装载能力也更强。”胡雷钧以面向金融应用领域的服务器为例，浪潮研制处理器协同芯片，把多个处理器连接在一起，形成更高性能的服务器系统；同时围绕系统的可靠性，研制从芯片级到板级、系统级、固件、操作系统再到应用的多层次系统性高可用技术，可以使服务器达到99.999%的高可用性，一年的停机时间不超过5分钟。

制图：郭思邈

他同时介绍，浪潮K1 Power采用40层混压主板设计，保证高速信号传输完整性，隔绝串扰；采用多维度的冗余设计，最大限度地减少单点故障率；遍布系统的16万个故障检查器，可以实时监测系统运行、预测报告故障发生位置并自动触发修复机制，刷新高可靠电子器件及部件认证标准，设计保障部件使用年限最高达22年。

“22年是什么概念？抛开服务器产品本身超高速迭代的现实，可以简单理解成，即使这块板进了历史博物馆，也能够启动使用。”胡雷钧一边拿着一块K1 Power高端服务器主板向记者展示，一边自豪地说。

在他看来，进入云计算时代，国产高端服务器高可靠、高性能、高安全和强一致的“三高一强”的特性，对于推动数字技术与实体经济深度融合，不断做强做优做大数字经济，至关重要。

当前我国各行业正处于数字化转型加速期，政策利好持续释放，相关投资布局紧锣密鼓展开。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。今年2月，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

“浪潮的目标是成为全球领先的IT基础架构产品方案和服务的供应商，引领服务器产业迈向新的高峰。”胡雷钧表示，浪潮高端服务器已广泛地应用在金融、能源、交通、电力、医疗等诸多场景，同时围绕客户应用，还将继续推进算力技术与智能终端产品融合创新，助力千行百业数字化转型，推动数字经济社会的高质量发展。

“下一步 ，国产高端服务器要以应用需求为导向，以系统架构设计创新为中心，走出一条独特的创新发展道路。”胡雷钧说，从芯片到系统部件，到整系统，再到应用，国产高端服务器还应面向应用需求进行定制化设计，通过系统的体系结构设计和多层次、跨层面的协同优化，树立新的行业标准和体系，以主导服务器产业的未来发展。

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(责编：申佳平、吕骞)

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