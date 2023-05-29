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聚焦2023中关村论坛

财经观察：从中关村论坛看新一代科技创新“她力量”

2023年05月29日17:53 | 来源：人民网
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人民网5月29日电 （记者许维娜）近年来，我国女性科技人才队伍规模逐步扩大、结构不断优化、能力显著提升，在科技创新中的作用不可或缺，撑起我国科技事业的半边天。在女性科技人才被越来越重视的当下，如何进一步激励更多的女性投入科研工作中来？

在2023年中关村论坛举办期间，“她力量”成为嘉宾热议的高频词。在 “科技女性创新”论坛上，多位前沿科技领域优秀女科技工作者就“前沿科技她力量”为主题参与讨论，共话女性科技创新故事，探察科技创新前沿。

全国政协副主席、全国妇联主席沈跃跃在致辞中提到，女性科技人才是推动科技创新的重要力量，全球超过33%的科研工作者为女性，中国女性科技人才约4000多万，占比超四成。她们积极投身科技创新巾帼行动，以巾帼不让须眉的姿态献身科技创新事业，是无愧于时代的伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

沈跃跃说，希望广大女科技人才弘扬科学家精神，在破解难题、共创未来中彰显女性力量；追求真理、勇攀高峰，在科技创新、造福人民中彰显女性作为；积极融入全球创新体系，在参与前沿攻关、加强国际合作中彰显女性智慧；注重科普工作，在提升科学素养、服务社会中彰显女性作用，为建设中国式现代化贡献巾帼力量。

全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇认为，当今世界已经进入全球开放、协同创新的大科学时代，广大女性科技工作者应携起手来，加强交流合作，用女性的智慧与坚韧，迎接新挑战、创造新业绩，以实际行动展现科技女性在助力应对全球性挑战、完善国际创新治理体系中的巾帼力量，共同促进科技成果惠及更多国家和人民。

北京市委副书记刘伟指出，北京在出台支持政策、解决发展难题、解除后顾之忧等方面充分关注女科技工作者需求，全方位助力女性科技工作者成才成长，激励和引领更多女性投身科技创新事业，在全球科技开放合作的舞台上绽放巾帼风采。

科技部党组成员、科技日报社社长张碧涌表示，科技部将会同有关方面，进一步完善激发女科技工作者创新活力的政策体系，切实解决女性科技工作者职业发展中的痛点和难点；进一步为女科技工作者开阔创新视野、展示交流科研成果、参与国内国际科技合作营造环境、创造条件。

中国科协党组副书记、专职副主席、书记处书记束为称，中国科协把为女科技工作者提供优质高效服务作为重要职责，广泛搭建女性成长舞台，完善女性科技人才评价激励机制，优化女性科技人才发现、成长、支持机制，为广大女性科技人才人生出彩和梦想实现营造更好环境，培养造就更多高层次女性科技人才。

中国工程院院士、中国女科技工作者协会会长王红阳在论坛上建议，应鼓励更多女学生参与国际科技竞争活动，促进科技教育领域的性别平等，引导她们选择科研作为终身职业；完善科技女性领军人才的培养、选拔和任用机制，让更多女性成为科学技术领域的领导者；坚持正确的舆论导向，营造男女平等的社会氛围，鼓励女性自尊、自信、自立、自强；加强对女性科技人才影响机制的深入探究，明确科技女性职业发展与社会环境之间的动态关系。

中国首位女航天员刘洋通过视频方式在论坛上发表“星空寄语”。她表示，在科技发展的历程中，女性从未缺席。在人类不断探索新知的历程中，女性的智慧和力量始终闪耀光华。“在科技的浩瀚宇宙中，不仅留下了女性九天揽月、手摘星辰的科研梦想，也镌刻着女性脚踏实地、勤勉钻研的奋斗身影。”她希望广大女性科技工作者共同推动全球科技创新协作，共同塑造科技向善理念，共同以科技进步增进人类福祉，彰显女性责任担当，贡献巾帼力量。（实习生陈梓瑶对此文亦有贡献）

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(责编：鲁婧、高雷)
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