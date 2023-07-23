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激发乡村振兴新动能 数字科技为现代农业插上“智慧”的翅膀

人民网记者 杜燕飞
2023年07月23日12:18 | 来源：人民网
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奶牛刷“身份证”自愿挤奶，大麦鲜草智能生产，无人驾驶自动投喂饲料，机器人定时定点推料，清粪系统自动清洁圈舍；通过物联网监测鱼池水下生态环境，利用大数据实现精细喂投和科学用药；全自动化监控光度、湿度、温度及二氧化碳浓度，培育优质的灵芝……

日前，人民网记者在宁夏银川采访时发现，当前，数字科技已成为建设现代化农业产业体系的关键一环，智慧农业正在为宁夏乡村发展全面赋能。

在日前举行的2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛上，与会专家表示，随着数字科技进一步融入农业生产的各个环节，农业生产将不断提质增效，并将助推一二三产业融合发展，为乡村经济发展注入新的生机与活力，助力乡村振兴。

数字技术赋能现代农业高质量发展

走进宁夏玖倍尔农业发展有限公司的玖倍尔5G智能化观光牧场，记者在科普大厅隔着玻璃看到，挤奶大厅内并没有工人忙碌的身影，奶牛排着队自主走到挤奶位，8台机器人排成一行，有条不紊地完成套杯、挤奶、脱杯、清洗等一整套挤奶流程。

奶牛自主走进机器人挤奶系统进行挤奶。人民网记者 杜燕飞摄

奶牛自主走进机器人挤奶系统进行挤奶。人民网记者 杜燕飞摄

“这是我们的24小时全天候工作的机器人挤奶系统，只需刷一下套在奶牛脖子上的专属‘身份证’，系统就会根据泌乳曲线分配挤奶权限，有挤奶许可的奶牛会被允许挤奶，其他奶牛则被分流至采食或者休息区，确保最佳泌乳间隔和无应激挤奶。”宁夏玖倍尔农业发展有限公司总经理马路介绍说，该机器人还对奶牛和牛奶的各项指标实时在线监测、分析，工作人员通过电脑大屏就可以实时了解奶牛挤奶过程中的同步信息，查询各项关键指数，确保奶牛健康和牛奶品质。

“云养牛”模式不仅仅体现在挤奶环节，记者了解到，该牧场建有大麦鲜草智能生产工厂设备，通过智能控制温、光、气、热水，大麦种子经过7天就可以转化为饲草，每天被加入泌乳牛的饲料中，借助5G无人驾驶自动饲喂系统精准投放给泌乳牛，并通过智能机器人定时定点进行推料，确保每一头奶牛随时吃到新鲜的饲料。

记者在宁夏采访中发现，除了畜牧业，数字化技术也广泛应用在渔业养殖、菌类种植等领域。

在银川科海生物技术有限公司数字渔业示范基地里，有序排列着数十个大大小小的循环水养殖池，每个养殖池中安装有探头，通过物联网技术，可以监测水下生态环境；大数据智能技术的应用，实现了精细投喂和科学用药，降低了养殖水体的污染……在这里，渔业生产已从经验依赖型转向为科学决策型。

循环水养殖池实现了全程自动化控制和处理。人民网记者 杜燕飞摄

循环水养殖池实现了全程自动化控制和处理。人民网记者 杜燕飞摄

“我们整个车间采用全程自动化控制、自动化处理，通过智能渔场物联网大数据平台实时监控水下生态环境，根据水温、溶氧、PH值、氨氮亚盐等数据，及时做出调整，为鱼儿提供最适宜的生存空间。”银川科海生物技术有限公司总经理石伟表示，基地已建成优质苗种繁育、鱼菜共生等智能温室，引进鲟鱼、泥鳅、斑点叉尾鮰、黄河鲤等10余个名优品种，进一步提高了渔业附加值。

走进宁夏科衡农业科技发展有限公司健康产业基地的灵芝培育车间，灵芝独有的香气扑面而来。数千根菌棒上，一株株红棕色的灵芝，正在茁壮成长。

“灵芝的生长温度要控制在28摄氏度左右，空气要潮湿。我们在每个培育间采用了全自动化控制光度、湿度、温度及二氧化碳浓度等智能化技术进行培育，确保能够培育出最优质的灵芝。”宁夏科衡农业科技发展有限公司董事长何应东说。

全自动化控制光度、湿度、温度及二氧化碳浓度的灵芝培育车间。人民网记者 杜燕飞摄

全自动化控制光度、湿度、温度及二氧化碳浓度的灵芝培育车间。人民网记者 杜燕飞摄

在2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛上，与会专家表示，建设农业强国、利器在科技，关键靠改革。随着新一轮科技革命和产业变革向纵深推进，数字经济加速融入农业生产各领域，为我国农业现代化带来重大机遇。各地推动物联网、大数据、云平台等新技术与农业生产深度融合，为现代农业装上“数字引擎”。

智慧农业助推一二三产业融合发展

“5G最大的优势体现在数据传输、数据采集及数据分析上，我们联合多个科技公司共同研发5G智能饲喂系统，在国内尚属首家。该设备通过一套系统匹配各个粗料仓和各个精料仓，进行一个关联全部运作。”马路说，自从牧场有了全自动饲喂系统、推料机器人以及机器人挤奶系统等一系列智能设备后，按照牧场奶牛存栏规模3000头计算，相比传统牧场，每年可以节省三分之二的人工成本。

今年中央一号文件指出，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。

“智慧渔业物联网改变了我们的养鱼方式，也提升了渔业附加值和经济效益。”石伟表示，之前是被动养鱼，靠天吃饭；现在是主动养鱼，可以精准控制养鱼过程，也提高了养殖利用率。同时，通过溶氧自动监控，可以控制增氧机开关，节约用电20%至40%；投饵机定时投位，节约饲料5%至10%。500多亩的鱼塘目前只需要3名工人进行管理，大大节约了人力成本。

值得一提的是，智慧农业在推动农业高质量发展、释放农村劳动力的同时，也给一二三产业融合发展带了机遇。

“近年来，我们和其他两家企业共同打造了‘稻渔空间’乡村生态观光园，利用‘陆基生态渔场’稻渔循环生态种养系统，养鱼区的水在水泵作用下通过水管进入稻田，为稻田施肥后，通过净化渠的净化，从低处再次循环回鱼塘。”石伟表示，目前，“稻渔空间”完成了从传统种植到稻、鱼、蟹、鸭等立体种养，再到一二三产业融合发展，实现了生态改善、产业提质、节水增效、农民增收等多重效益。

智能机器人定时定点进行推料。人民网记者 杜燕飞摄

智能机器人定时定点进行推料。人民网记者 杜燕飞摄

在马路看来，利用5G物联网，将牧场打造成一个集奶智能化生产示范、技术研发、技能培训、参观体验、奶业科普教育、资源循环利用等为一体的现代展示平台。“依靠一二三产业融合发展模式，消费者可以来牧场参观、学习、体验，从源头上认可我们的鲜奶。”他说，公司在银川开设的牧场直供鲜奶的奶吧即将营业，让更多人在家门口就可以喝到高品质的鲜奶和酸奶。

为满足多元化消费需求，宁夏科衡农业科技发展有限公司正在开拓食用菌高端市场，聘请专家团队为种植灵芝等高端食用菌提供技术研发和种植指导，并在宁夏农业学校建有3000平米的食药用菌深加工车间，推动一二三产业融合发展，助力乡村振兴。

“我们在收集灵芝孢子粉后，还会对木化的灵芝进行深加工，制成灵芝茶等衍生产品。”中润科衡（宁夏）健康产业公司CEO张智楚说，将小麦和玉米作为原料配上灵芝菌种进行培育，通过烘干破壁还可生产出灵芝菌粉，灵芝菌粉比灵芝更容易被人体吸收，可提高免疫力、帮助睡眠。

同阳新村的村民高吉军就是菌类种植的受益者。“我家里租了两个种植平菇的大棚，每个棚宁夏科衡公司按照每个菌棒2.5元的成本价提供了1万的菌棒，并无偿提供技术支持。扣除各种成本，1个大棚每年可以赚5万元，比外出打工强多了。”他说。

在2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛上，与会专家认为，实施乡村振兴战略，要构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展。要大力培育信息消费项目，促进农产品全产业链数字化转型，让农村一产起步“接二连三”，一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步受益。

相关报道：

2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川举办

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(责编：郭思邈、高雷)
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