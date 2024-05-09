人民网北京5月9日电 （焦磊）2024北京车展期间，理想汽车携理想MEGA和全新理想L6、2024款理想L7、理想L8、理想L9全系产品阵容亮相展会。同时，聚焦用户价值提升，发布多项智能化升级与用车体验优化。

据介绍，理想智能驾驶AD Pro、AD Max平台能力全面进化。AD Pro 3.0于5月初随OTA 5.2推送，实现千公里接管级别的高速NOA、支持红绿灯路口起停的城市LCC、复杂车位的智能泊车。AD Max 3.0进阶版于4月26日开启首批体验用户招募，城市NOA在全国范围开放，并支持高速NOA的收费站通行和代驾指挥。

理想汽车产品线总裁刘杰表示：“今年以来，理想汽车发布了理想L6、理想MEGA两款全新车型，分别满足更多年轻家庭、大家庭用户的用车需求，并带来2024款理想L系列，实现堪比换代的产品力升级。打造最懂中国家庭用户的产品，一直是理想汽车的目标。我们不仅听见和看见用户反馈，并将汇聚资源，投入到真正对用户有价值的产品和服务中，陪伴家庭共同成长。”

值得注意的是，理想汽车正在加速布局超充网络，为用户带来更便利的充电体验。高速区域，理想超充网络已实现京津冀、长三角、大湾区、成渝四个核心经济带内核心城市全联通，并打通多条跨省长途路线，覆盖热门旅游路线超过20条，为用户长途自驾提供能源保障。城市超充方面，理想汽车将聚焦理想MEGA用户集中的17个城市，率先布局城市超充站。到6月底，计划在该17城中每一个城市，均建成10个以上理想超充站，确保理想MEGA用户在市区补能更便捷。同时，为了在全国范围内加速覆盖更广泛区域，480千瓦以上的合作超充站数量已经超过1000座，覆盖全国162座城市，并支持在理想充电地图中手动筛选，充分满足理想MEGA用户的快速补能需求，实现充电资源互联互通。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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