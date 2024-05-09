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商务部：“五一”假期消费市场活力足 以旧换新受欢迎

2024年05月09日16:08 | 来源：人民网
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图片来源：视觉中国 设计：孙红丽

人民网北京5月9日电 （记者孙红丽）5月9日下午，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东介绍，今年“五一”假期，各级商务主管部门扎实推动消费品以旧换新，创新消费场景，丰富消费供给，更好满足人民群众消费需求。

节日期间，消费市场繁荣活跃、亮点纷呈，呈现以下三个特点：一是消费市场活力足。据商务部商务大数据监测，节日期间，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期（2023年4月29日—5月3日）增长6.8%。各地商圈人气旺盛，36个大中城市重点商圈客流量同比增长15.1%。线上消费较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%。

二是以旧换新受欢迎。各地积极组织开展消费品以旧换新系列活动，通过政府补贴、企业优惠、信贷支持等多种方式，激发居民以旧换新消费热情。节日期间，商务部重点监测零售企业汽车、家电、家具销售额同比分别增长4.8%、7.9%和4.6%。

三是服务消费人气旺。节日期间，商务部重点监测餐饮企业销售额增长7.1%，部分电商平台住宿销售额增长6%。旅游市场热度攀升，国内出游人次同比增长7.6%，出游总花费增长12.7%。“五一”档全国电影票房达15.27亿元，超过去年同期水平。

(责编：孙红丽、吕骞)
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