人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：汽车以旧换新补贴可与新能源汽车购置税减免等叠加享受

2024年05月09日16:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电 （记者孙红丽）5月9日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

4月24日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《实施细则》），明确自文件印发之日起至2024年年底前，对个人消费者报废符合条件的旧车，并购买符合条件的新能源汽车或节能型汽车的，给予一次性定额补贴。

商务部新闻发言人何亚东表示，《实施细则》印发后，各方广泛关注、反响很好，不少地区已经细化出台了本地区的落实举措。在政策设计和实施过程中，重点把握以下几方面：

一是统筹兼顾。坚持报废更新和置换更新一体推进，中央财政重点支持报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。在政策设计上，对内资外资、“本地外地”一视同仁，购买新能源车和燃油车都能享受优惠政策。

二是组合发力。统筹支持汽车消费全链条各环节。汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成组合包，努力让老百姓得到更多优惠。

三是高效便利。开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台，并在微信、支付宝、抖音、云闪付上线了小程序，便利群众申领汽车报废更新补贴，切实把好事办好。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高质量开行港城班列 打造海铁联运“快速路”
　　人民网北京5月9日电 （记者乔雪峰）5月8日10时30分，一列满载卷钢的货运列车从中国铁路北京局正定货场发出，开往天津港，这趟列车正是中国铁路北京局开行的港城班列。 记者从中国铁路北京局获悉，自今年1月下旬开行至4月底期间，中国铁路北京局已累计开行港城班列251列、6277车，累计发送各类货物31.4万吨，成功打造了海铁联运“快速路”。…
商务部：汽车以旧换新补贴可与新能源汽车购置税减免等叠加享受
　　人民网北京5月9日电 （记者孙红丽）5月9日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 4月24日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《实施细则》），明确自文件印发之日起至2024年年底前，对个人消费者报废符合条件的旧车，并购买符合条件的新能源汽车或节能型汽车的，给予一次性定额补贴。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部