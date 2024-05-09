“您买‘惠民保’了吗？给全家都买了吧？”

近年来，从热闹的城市街巷到乡村田间地头，广西“惠民保”正刮起一阵“风潮”。从刚开始的新鲜事物，到成为老百姓所熟知的保险产品，广西“惠民保”的风靡，反映出当下城乡居民和新市民群体对高质量普惠金融产品和高水平健康医疗保障的旺盛需求。

“惠民保”项目突出“普惠”性质，以低价产品和高保额补充报销策略，降低群众投保门槛。该项目于2022年在广西14个地市同时启动，立足基本医保补充、二次报销的角色定位，以优质产品为载体，扎实推动普惠金融保险服务直达需求一线。

加大惠民力度 彰显“普惠”属性

多年来，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）致力于增强普惠保险服务区域战略和帮扶弱势群体功能。

前期，在当地政府的指导下，中国人寿寿险公司广西分公司参与制订了《广西城市定制型商业医疗保险（惠民保）理赔基本服务指引》。项目启动后，中国人寿寿险广西分公司在贵港、崇左、贺州、百色开展惠民保险项目创新，针对低保、孤儿等特殊群体倾斜赔付比例；同时为以上城市新市民拓宽参保途径，充分彰显“普惠”属性。

不仅如此，中国人寿寿险广西分公司还主动牵头沟通，充分发挥自身和社会各界力量，积极向困难群众捐赠保险。2023年，在百色“百惠保”项目推动过程中，为当地农村脱贫监测人口进行了公益保险捐赠，捐赠总保费达349万元，为超过4.5万名脱贫监测对象提供保险保额超过1300亿元；在崇左市捐赠“崇惠保”总保费达33.4万元，为4283名脱贫监测对象提供总保额128.51亿元。

2023年，中国人寿寿险广西分公司参与广西所有14个城市定制型商业医疗保险项目，共计承保72万人，在减轻地方基本医保账户资金压力、拓宽特殊药品报销渠道和减轻群众医疗费用负担等方面取得积极成效。

践行保险为民 打通服务“最后一公里”

自广西“惠民保”项目启动伊始，中国人寿寿险广西分公司的上万名保险宣传员便活跃在城乡各个角落，从工厂到田埂，从市井到乡村，挨家挨户做宣传、送保单，将普惠保险的知识送达基层一线，打通服务的“最后一公里”。

与此同时，中国人寿寿险广西分公司各分支机构的理赔人员则穿梭于办公室与医院之间，以现场“慰问+理赔”的工作模式为出险困难群众提供帮助；借助科技赋能加速线上理赔审核，对符合条件的出险客户坚持“快赔+上门赔”服务举措。准确把握风险管控力度，兼顾普惠保险的效率与安全，推动“大额理赔上门赔，小额理赔送慰问”的服务升级，保持保险工作温度。2023年，中国人寿寿险公司在崇左、百色、贵港、贺州作为首席主承保单位，处理赔案超5500件，总报销金额超3000万元，结案率99.6%。

自我国首次出现城市重大疾病补充医疗保险以来，“惠民保”作为政府、保险公司和三方平台共同推进的新型健康保险模式，已逐步成为保险业发挥主业优势助力各地区丰富和完善多元化、多层次社会保障体系的重要工具。广西“惠民保”的成功，也是中国人寿寿险公司普惠业务发展的一个生动缩影。

作为寿险行业的龙头企业和惠民保险的最早参与者，多年来，中国人寿寿险公司坚持金融保险工作的政治性、人民性，始终紧跟国家普惠金融发展政策，立足主责主业，积极开发普惠保险产品。截至2023年末，该公司在全国累计承办超过200个大病保险项目，服务近3.5亿城乡居民，同时依托自身分布广泛的基层分支机构，推动普惠保险服务从城市向最基层的村屯延伸，致力于让经济发展成果惠及更广泛人群。

(责编：董童、李源)

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