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第三轮第二批中央生态环境保护督察全部实现督察进驻

2024年05月09日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （欧阳易佳）据生态环境部消息，5月9日上午，中央第七生态环境保护督察组督察云南省动员会在昆明召开。至此，第三轮第二批7个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。

本轮环保督察进驻的七个省市分别为：上海市、浙江省、江西省、湖北省、湖南省、重庆市、云南省。根据工作安排，第三轮第二批中央生态环境保护督察进驻时间为1个月。

被督察地方党委主要负责同志作了动员讲话，表示要全力做好督察配合工作，按照中央生态环境保护督察进驻工作安排，做好情况介绍、资料提供、协调保障、督察整改、信息公开等各项工作，确保督察工作顺利推进，取得实实在在的效果。

进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察地方生态环境保护方面的来信来电信访举报，受理举报电话时间为每天8：00—20：00。督察组全体成员将严格执行纪律要求，接受被督察地方和社会监督。在后续工作中，将严格落实中央有关要求，进一步为基层减负，简化程序、优化流程，不断提高督察工作的精准性、针对性，确保有序有效完成督察任务。

(责编：郝帅、吕骞)
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