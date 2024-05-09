人民网北京5月9日电 （记者乔雪峰）内蒙古是中国重要的能源基地，拥有全国一半以上的风能资源和超五分之一的太阳能资源，风光资源技术可开发容量达108亿千瓦，相当于480个三峡电站的规模，是目前我国总发电装机的4倍。

数据显示，2023年，新能源总装机突破9000万千瓦，无论新增规模、在建规模、总体规模还是绿电外送，均居全国第一。据了解，今年计划新增新能源装机4000万千瓦，其中风电装机2500万千瓦，风电装备市场广阔、潜力巨大。

眼下，包头抢抓新能源发展的重大机遇，全力把风电装备制造打造成为继稀土和光伏之后第三个旗帜型产业集群。目前，已集聚风电装备企业16家，全国前五的整机制造企业有4家落户包头。

大会现场。主办方供图

5月8日，内蒙古风电装备产业链建设大会在包头开幕。来自全国各地的风电装备产业链上下游近百家企业齐聚一堂，携手共推在新能源领域再造一个“工业内蒙古”。

内蒙古自治区党委常委、包头市委书记丁绣峰在大会上表示，内蒙古正在大力实施新能源倍增计划，大力推进“蒙材蒙用”“包材包用”，现代能源产业集群正在崛起。

丁绣峰指出，包头拥有优势的资源条件、完备的政策保障、广阔的发展前景，风电装备制造产业集群起势成势，产业链条日趋完备，配套能力不断提升，竭尽所能为风电装备制造企业找订单、扩市场，全力打造成为产业链最完整、产业配套最齐全和辐射带动力最强的全国最重要的陆上风电装备制造产业基地。

明阳集团党委书记、董事长张传卫在大会上表示，作为自治区首家大型整机和叶片同步制造的企业，明阳聚力打造绿色新质生产力，积极推动新能源技术高端化、产业集群化和应用场景化，携手上下游产业链合作伙伴一起开启内蒙古新能源的“黄金时代”，为“再造一个工业内蒙古”贡献智慧和力量。

此外，包头市委常委、常务副市长刘海泉与明阳集团高级副总裁张瑞还在会上签订了明阳集团陆上装备产业基地建设合作协议。包头市石拐区政府、明阳集团与内蒙古宝航风电有限公司、南方宇航高精传动有限公司等9家外部引进供应商签署合作协议。

(责编：郝帅、吕骞)

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