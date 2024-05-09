人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年全球贸易投资促进峰会将于5月13日在京举办

2024年05月09日21:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电 （记者栗翘楚）记者今日从中国贸促会获悉，5月13日，2024年全球贸易投资促进峰会将在北京举办。本次峰会以“互信与合作：变局中的选择”为主题，将设置开幕式、全体会议及3节平行论坛，会上还将发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。

中国贸促会新闻发言人赵萍表示，连续三年主办全球贸易投资促进峰会，已成为中外工商界加强沟通、深化合作、共谋发展的重要平台。与前两次相比，这次峰会有三个“更加”：

一是来的朋友更多。目前，已有34个国家和地区近159家外方机构报名参会，其中包括新开发银行行长罗塞夫、国际标准化组织主席曹诚焕等重要国际组织和经济机构负责人，中国英国商会、中国法国工商会等10余家外国在华商协会负责人，以及来自美国、日本、韩国、印度、马来西亚、墨西哥、土耳其等10余家境外商协会和贸促机构负责人，以及特斯拉、沃尔玛、高通、正大、松下、瑞穗等世界五百强企业高级别代表。

二是聊的话题更新。我们在前期充分调研基础上，最终确定以“互信与合作：变局中的选择”作为峰会主题，探讨百年变局下通过互信与合作应对全球性挑战的路径，努力为世界经济社会发展注入更多确定性。全体会议和平行论坛的各个议题都经过精心设计，很有看点。既有中外工商领袖围绕供应链主题共商“打通供应链，打造共赢链”，也有国际组织和外国商协会负责人共同探讨“共享中国式现代化机遇，共建更加美好的世界”，还有中美企业家面对面真诚交流如何“汇聚工商界力量，让‘旧金山愿景’成为‘实景’”，更有针对人工智能这一世界前沿技术，由中外领军企业负责人就“点燃人工智能引擎，赋能经济社会发展”碰撞思想火花、共商合作愿景。

三是凝聚的共识更广。峰会已经连续两年发布《全球贸易投资促进峰会北京倡议》，得到全球工商界的热烈响应。今年峰会将继续发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》，倡议全球工商界同舟共济、共谋发展；维护产业链供应链稳定畅通；拥抱人工智能变革力量；携手构建全球气候治理体系；打造互利共赢的工商界伙伴关系等，进而推动全球工商界同心同向，探索新形式新领域合作，携手推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

中国贸促会产业促进部副部长李享表示，面对百年未有之大变局，如果碎片化地各自为战，只会加剧经济增长及和平发展的风险，唯有互信互利、开放合作才是应对之策。本次峰会将推动全球工商界齐心协力、和衷共济，坚定维护多边贸易体制，合力破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，为不确定的世界注入更多确定性。峰会将广泛邀请国内外政商学界人士聚焦主题展开深入研讨，通过对话交流深化互信、共谋合作，为推动构建人类命运共同体，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球发展新时代贡献力量。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年全球贸易投资促进峰会将于5月13日在京举办
　　人民网北京5月9日电 （记者栗翘楚）记者今日从中国贸促会获悉，5月13日，2024年全球贸易投资促进峰会将在北京举办。本次峰会以“互信与合作：变局中的选择”为主题，将设置开幕式、全体会议及3节平行论坛，会上还将发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。…
业界：推动新能源技术高端化 助力现代能源产业集群发展
　　人民网北京5月9日电 （记者乔雪峰）内蒙古是中国重要的能源基地，拥有全国一半以上的风能资源和超五分之一的太阳能资源，风光资源技术可开发容量达108亿千瓦，相当于480个三峡电站的规模，是目前我国总发电装机的4倍。 数据显示，2023年，新能源总装机突破9000万千瓦，无论新增规模、在建规模、总体规模还是绿电外送，均居全国第一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部