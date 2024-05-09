人民网北京5月9日电 （记者栗翘楚）记者今日从中国贸促会获悉，5月13日，2024年全球贸易投资促进峰会将在北京举办。本次峰会以“互信与合作：变局中的选择”为主题，将设置开幕式、全体会议及3节平行论坛，会上还将发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。

中国贸促会新闻发言人赵萍表示，连续三年主办全球贸易投资促进峰会，已成为中外工商界加强沟通、深化合作、共谋发展的重要平台。与前两次相比，这次峰会有三个“更加”：

一是来的朋友更多。目前，已有34个国家和地区近159家外方机构报名参会，其中包括新开发银行行长罗塞夫、国际标准化组织主席曹诚焕等重要国际组织和经济机构负责人，中国英国商会、中国法国工商会等10余家外国在华商协会负责人，以及来自美国、日本、韩国、印度、马来西亚、墨西哥、土耳其等10余家境外商协会和贸促机构负责人，以及特斯拉、沃尔玛、高通、正大、松下、瑞穗等世界五百强企业高级别代表。

二是聊的话题更新。我们在前期充分调研基础上，最终确定以“互信与合作：变局中的选择”作为峰会主题，探讨百年变局下通过互信与合作应对全球性挑战的路径，努力为世界经济社会发展注入更多确定性。全体会议和平行论坛的各个议题都经过精心设计，很有看点。既有中外工商领袖围绕供应链主题共商“打通供应链，打造共赢链”，也有国际组织和外国商协会负责人共同探讨“共享中国式现代化机遇，共建更加美好的世界”，还有中美企业家面对面真诚交流如何“汇聚工商界力量，让‘旧金山愿景’成为‘实景’”，更有针对人工智能这一世界前沿技术，由中外领军企业负责人就“点燃人工智能引擎，赋能经济社会发展”碰撞思想火花、共商合作愿景。

三是凝聚的共识更广。峰会已经连续两年发布《全球贸易投资促进峰会北京倡议》，得到全球工商界的热烈响应。今年峰会将继续发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》，倡议全球工商界同舟共济、共谋发展；维护产业链供应链稳定畅通；拥抱人工智能变革力量；携手构建全球气候治理体系；打造互利共赢的工商界伙伴关系等，进而推动全球工商界同心同向，探索新形式新领域合作，携手推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

中国贸促会产业促进部副部长李享表示，面对百年未有之大变局，如果碎片化地各自为战，只会加剧经济增长及和平发展的风险，唯有互信互利、开放合作才是应对之策。本次峰会将推动全球工商界齐心协力、和衷共济，坚定维护多边贸易体制，合力破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，为不确定的世界注入更多确定性。峰会将广泛邀请国内外政商学界人士聚焦主题展开深入研讨，通过对话交流深化互信、共谋合作，为推动构建人类命运共同体，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球发展新时代贡献力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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