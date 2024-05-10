新华社合肥5月9日电（记者严赋憬、张晓洁）我国数据生产量和存储量持续快速增长，数据资源规模保持全球第二位，金融、工商、交通、电信等领域的数据产品日益丰富，在主要数交所挂牌的产品数量超过1.3万个。

这是国家数据局局长刘烈宏9日在2024年“数据要素×”大赛启动仪式上介绍的。由国家数据局会同有关部门举办的2024年“数据要素×”大赛当日在安徽合肥正式启动，这是全国首个聚焦数据要素开发应用的大赛。

刘烈宏表示，近年来，我国数字经济蓬勃发展，数据总量快速增长，为发挥数据要素乘数效应奠定了坚实基础。今年初《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》对外发布后取得明显成效，激活数据价值成为各界共识。

为更好释放数据要素乘数效应，2024年“数据要素×”大赛以“数据赋能 乘数而上”为主题，通过挖掘数据要素典型领域应用场景，为数据要素应用典型成果、优秀团队搭建展示平台，推动释放数据要素价值。

据介绍，赛事贯穿全年，包含多场地方分赛、1场总决赛。安徽分赛作为首站地方分赛于9日同步启动，北京、湖南、浙江等多地将于今年5月至9月，因地制宜选择不同行业领域赛道举办分赛。在地方分赛、其他各类赛事中获得推荐资格的项目，将于今年四季度在总决赛“同台竞技”。

国家数据局政策和规划司副司长栾婕表示，将坚持“开门办赛”、强化应用导向、促进成果转化，让大赛成为各方主体同场竞技的专业平台、破解行业发展难点的创新高地。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经