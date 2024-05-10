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金融监管总局要求银行业保险业做好金融“五篇大文章”

2024年05月10日01:09 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局9日对外发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，从优化金融产品和服务、发挥银行保险机构职能优势、完善银行保险机构组织管理体系、做好监管支持等方面对做好金融“五篇大文章”提出明确要求。

意见要求，银行保险机构着力优化金融产品和服务，加快构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系。要加强内部管理机制建设，建立健全专项领导协调机制和激励约束机制，落实尽职免责制度，通过加大信贷资源投入、适当下放审批权限、实施差异化内部资金转移定价、设立专门部门或特色分支机构等方式，加强对相关业务的组织保障和资源倾斜。同时，要求银行保险机构严格按照风险可控、商业可持续原则开展业务，牢牢守住风险底线。

意见对做好金融“五篇大文章”的监管支持工作提出明确要求。强调要强化监管引领，持续完善“五篇大文章”政策体系，加强统计监测分析和评估检查，推动完善外部环境，确保相关工作取得实效。要严防违法违规金融活动，切实维护金融市场秩序和社会稳定。鼓励因地制宜、先行先试，加强经验交流和典型宣传，加快形成可复制、可推广的实践经验。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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