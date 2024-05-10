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1至4月全国铁路完成固定资产投资1849亿元

2024年05月10日01:13 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电（记者樊曦、韩佳诺）记者9日从中国国家铁路集团有限公司了解到，今年1至4月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1849亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

今年以来，全国多地铁路项目建设持续推进，取得新进展。一批铁路项目开通或即将开通运营：4月，池州至黄山高铁正式开通运营，为沿线旅游经济发展注入新动能；兰张高铁兰州至武威段、巴中至南充高铁启动联调联试，项目已进入动态验收阶段，开通运营进入倒计时。

与此同时，铁路部门统筹建设资源，加强施工组织和科技攻关，一批重点在建项目控制性工程取得新进展。

在西北，西十高铁天竺山一号隧道顺利掘进。中铁十一局项目负责人刘汉良表示，天竺山一号隧道全长约14.7公里，为西十高铁全线重难点控制性工程，目前正洞掘进已突破7000米大关。在西南，由中铁十八局承建的渝昆高铁长水机场站明挖区间进入主体结构施工阶段，建成后将实现渝昆铁路引入长水机场。在华南，“轨道上的粤港澳大湾区”进一步加密成型。由中铁十四局参建的广澳港区铁路正在全力推进国内首条客货共线的海底隧道——汕头海湾隧道掘进，确保隧道顺利穿越断层破碎带，早日建成大湾区又一条骨干线路。

“铁路部门充分发挥铁路投资带动作用，以联网、补网、强链为重点，合理优化施工组织，全面加强安全、质量、投资和环保等控制，高质量推进铁路工程建设，取得积极进展。”国铁集团发改部负责人表示。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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