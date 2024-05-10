新华社北京5月9日电 国家发展改革委9日发布消息，国家发展改革委会同财政部已下达2024年度以工代赈中央专项投资115亿元，支持地方实施以工代赈项目2700余个，计划发放劳务报酬37亿元，吸纳带动项目地农村群众25万人实现就地就近就业。

国家发展改革委有关负责人说，下一步，国家发展改革委将坚持把解决群众就业增收问题作为以工代赈工作的出发点和落脚点，督促指导地方加快以工代赈项目开工进度，同时会同相关部门在重点工程项目和农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，扩大劳务报酬发放规模，充分发挥以工代赈稳就业、保民生、促消费的作用，推动投资、就业和居民收入增长良性互动。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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