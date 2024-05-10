商务部：强烈反对美方制裁中国企业
2024年05月10日02:29 | 来源：新华网
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新华社北京5月9日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东9日在商务部例行新闻发布会上表示，美方在维持符合自身利益的对俄贸易的同时，以所谓涉俄为由制裁中国企业，是典型的单边霸凌和经济胁迫行径。我们对此强烈反对。
发布会上，有记者问：近日，美国以“涉嫌支持俄罗斯军工、能源发展”为由，宣布对近300个实体与个人实施制裁，其中包括20家位于中国内地和中国香港的企业。请问商务部有何评论？何亚东对此作出上述回应。
何亚东说，中方一贯反对缺乏国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁措施。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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