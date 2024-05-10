新华社广州5月9日电 题：企业出现“蛀虫”怎么办？广州检察机关开出“药方”护企安商

新华社记者杨淑馨、刘硕

随商品附送一些赠品给消费者，本是企业促销的惯常方式。然而，一家企业内部的“蛀虫”却打起了赠品的主意。

广州市黄埔区人民检察院在办理一起企业内部人员职务侵占犯罪案件时发现，某大型企业的多名员工竟然内外串通，合谋侵占大量赠品销售获利，涉案金额达数千万元，企业遭受严重损失。

如何把“蛀虫”揪出来、治彻底？黄埔检察机关了解到企业面临的情况后，综合运用提前介入、引导企业内部调查等方式，在办案过程中深挖彻查有关线索，并建立大数据模型，通过数据“碰撞”发现了一些隐蔽较深的线索，目前该企业已有30多名涉案人员到案，挽回经济损失4900多万元。

广州市黄埔区人民检察院第二检察部负责人说，办理具体案件的同时，检察机关还针对一些共性问题对有关企业进行调研走访，通过开展典型案例警示教育等方式，促进企业提高防范意识。

在民营企业较多的广州，检察机关针对企业内部腐败等问题精准“开方”，促进合规健康发展，建立长效、常态的“护企”机制，已经成为检企之间的一种默契。

广州市人民检察院副检察长李学东告诉记者，近年来广州检察机关持续加大对破坏市场经济秩序、侵犯企业权益的各类犯罪惩治力度的同时，还积极推动认罪认罚从宽制度、涉案企业合规等“护企”政策措施全方位发力，加强对涉企刑事案件相关诉讼活动和强制措施的监督，开展民营企业司法保护专项行动，建立健全涉企控告申诉案件办理“绿色通道”。

“检察机关不仅积极帮助我们解决涉法涉诉的问题，还搭建渠道常态化倾听我们的诉求，送法上门，帮助我们梳理漏洞隐患，让我们树立起依法合规发展的意识，降低发展风险，推动企业在正确的轨道上健康成长。”广州一名企业负责人说。

帮助企业抵御风险隐患的同时，如何推动涉案企业合规改革，也是广州检察机关一直思考并着力推动的问题。

在办理广州某企业销售假冒注册商标的商品案过程中，检察机关依法启动企业合规程序，积极监督企业进行合规整改并通过了第三方监督评估组织的合规考察，助力“改过自新”的企业持续合规经营。

据统计，截至今年3月，广州检察机关累计办理合规案件80件，已启动合规整改的企业均未因涉案而破产倒闭，部分企业完成合规整改优化内部管理后实现了业绩上涨。

据了解，最高人民检察院今年2月部署开展“检察护企”专项行动以来，广州检察机关研究制定了一系列具体措施，构建完善“检察护企”长效工作机制。

“我们一直在不断创新丰富检察举措，推动检察履职办案向服务企业聚力用劲，助力广州营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”李学东说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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