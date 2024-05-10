新华社合肥5月9日电 “未来3年，我们将在中国市场投入5.6亿元人民币。”普利司通（中国）投资有限公司总经理兼首席执行官奥古斯丁·佩德罗尼说。

为满足中国新能源汽车产业快速增长的需求，这家以轮胎制造著称的跨国企业将继续加大在华投资力度，重点加强生产基地建设，以扩大高性能乘用车轮胎生产能力。

2024年1月26日，奥迪一汽新能源汽车有限公司预批量生产正式启动，嘉宾观看奥迪一汽新能源汽车有限公司生产车间的宣传短片。新华社记者 许畅 摄

“持有中国营商环境和发展前景的两张‘信心票’，是我们安心放心投资并‘一投再投’的底气所在。”奥古斯丁·佩德罗尼在接受记者采访时说。

2024年开年以来，从知名品牌加速增开新门店，到行业龙头增资布局经济发展“新赛道”，加大对华投资、向市场深处扎根正成为不同行业、不同地区跨国企业的共同选择。

大众汽车集团（中国）日前宣布投资25亿欧元，进一步拓展位于安徽合肥的生产及创新中心；卡夫亨氏将投入3.2亿元人民币，增强在华5家工厂的生产效率及商业运作的智能化水平……

在世界经济整体增长放缓、全球复苏乏力背景下，中国吸引外资总量占全球比重仍保持在10%以上，连续多年保持较高水平。

4月24日，渣打银行（中国）有限公司合肥分行开业典礼在安徽省合肥市举办。新华社记者 汪海月 摄

今年一季度，中国新设外资企业达1.2万家，同比增长20.7%；中国制造业实际使用外资达810.6亿元人民币，其中高技术制造业引资达377.6亿元人民币，占全国引资比重较上年同期分别提高2.3和2.2个百分点，医疗设备制造业引资同比大幅增长169.7%……

“上扬的数据线”折射出中国在吸引外资方面的良好表现和引资结构的持续优化，反映了外资企业看好中国市场和在华投资的信心，更是中国营商环境持续优化与经济发展韧性的有力佐证。

近两年来，国务院《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》等相继发布，以期更大力度吸引和利用外资。

今年以来，各部门、各省市也加紧出台吸引外资、改善营商环境、便利外籍人士工作的相关措施。

在第135届广交会第三期现场，采购商在广东信宇科技股份有限公司展位选购、体验积木遥控车产品（5月2日摄）。新华社记者 洪泽华 摄

商务部每月举办外资企业圆桌会议，建立“外资企业问题诉求收集办理”系统等渠道；国家发展改革委会同有关部门启动鼓励外商投资产业目录修订工作，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术等领域支持力度。

上海提出进一步健全外资项目专班和专员服务机制，推出更精准优质的服务；海南将重点打造中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地；北京将优化外籍人士的医保结算、商业保险等服务体验。

“从中央到地方，一系列部署一脉相承，持续释放扩大开放、大力吸引外资的积极信号，就是要给予外国投资者稳定的预期，以对外开放的‘确定性’对冲外部环境的‘不确定性’。”商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威说。

一季度，中国贸促会对超600家外资企业进行营商环境调研结果显示，受访外资企业对中国营商环境的满意度评价较高，对“获取经营场所”“办理结业手续”“市场准入”等9项指标评价“满意”及以上的企业占比超九成。

“高效腾挪出企业所需的发展空间，需要各部门通力合作，从生产手续的报批、产业园区的建成，到公共交通的延伸、高端制造业人才的集聚，背后都是政府优化企业服务的身影。”在康宁公司董事会主席兼首席执行官魏文德看来，“无事不扰，事事回应”的精细化服务是中国高质量吸引外资的秘诀之一。

安徽省肥西县在建的新能源汽车产业园（2024年1月24日摄，无人机照片）。新华社发（陈家乐 摄）

“自2015年投资安徽以来，康宁享受到了更优的营商环境、更好的综合条件，特别是优质充足的高素质人力资源保障和科技创新、产业配套等组合优势。”魏文德在今年3月的安徽考察之行时说，安徽已成为康宁公司全球规模最大、产品门类最多的生产基地之一，未来会努力把这里打造成康宁的“第二个家”。

美国管理咨询服务公司科尔尼近期发布了2024年全球外商直接投资信心指数，中国排名从去年的第7位跃升至第3位，并在新兴市场专项排名中位居榜首。

“投资中国，就是投资未来。”这句境外投资者时常挂在嘴边的话，如今有了新的意涵——以创新为主导、以全要素生产率大幅提升为核心标志的新质生产力，正在全球产业发展版图中形成引资新磁力。

国家发展改革委负责人日前就一季度经济形势和宏观政策答记者问时指出，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施，欢迎全球汽车企业深度融入中国市场和产业链体系，共享新能源汽车发展成果。

5月4日，参观者在2024北京车展比亚迪品牌展台参观。新华社记者 尹栋逊 摄

在近期举行的2024北京车展上，奇瑞大卓智驾与美国公司英伟达签订合作协议，携手开展自动驾驶深层次合作。

“英伟达先进的智能座舱和自动驾驶功能，为奇瑞汽车带来更高级别的安全性和便利性，其加入将进一步推动中国自动驾驶技术发展。”奇瑞控股集团董事长尹同跃认为，在全球产业链供应链中，中国无疑是不可或缺的一环，“相信很多外资企业推行全球化战略的重要途径，就是与中国‘拉手’合作”。

除了不断加码的实质举措，近期多家海外机构上调中国经济增长预测。一季度宏观经济数据出炉后，高盛将2024年中国经济增长预期从4.8%上调至5.0%。

“中国保持中高速增长、迈向高质量发展，并且更大力度吸引和利用外资，稳步扩大制度型开放，各国将受益于中国高水平开放的制度红利，中国式现代化过程中将为外资提供更大机遇。”张威说。（记者马欣然、汪奥娜、吴慧珺、汪海月）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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