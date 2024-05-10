5月9日在天津召开的数智赋能大健康产业新质生产力暨第四届中医药国际发展大会上，中国工程院院士张伯礼等业内专家学者、行业代表，共同探讨如何将新质生产力理论转化为大健康产业发展引擎等热门话题。专家认为，我国中医药产业将进入与人工智能等新技术结合的数智赋能“快车道”。

国家中医药管理局副局长闫树江表示，中医药作为我国重要的卫生、经济、科技、文化和生态资源，蕴含着巨大的创新动能，其与新一代数字技术、人工智能等现代信息技术的深度融合，不仅有利于更好地揭示中医药的科学价值，也有利于加快培育中医药新质生产力。

“我们要研究确定以数据驱动的道地药材标准化评估体系，健全中药全链条追溯体系，提高全要素生产率，提高生产自动化、智能化水平，提升生产工艺，开发新技术、新产品和新服务，打造一批中药龙头企业，加快培育一批专精特新企业，创造新业态、拓展新赛道，充分发挥数字技术对中药产业发展的放大、叠加、倍增作用，打造创新链、价值链迭代升级的现代中药产业体系。”闫树江说。

中国工程院院士张伯礼表示，中医药作为传统产业，一直在拥抱现代科技，中医药与人工智能结合是发展必然。面对人工智能和大数据时代，如何把中药制造与新技术相结合，是现阶段的主要任务之一。要把发展中医药新质生产力作为进一步研究的重点，推动全国中医药产业快速发展。

天士力医药集团股份有限公司董事长闫凯境认为，数智赋能中药的发展，将突破传统中药毒副作用模糊不清等局限，实现中药毒副作用清晰可知、精准可控，以及药材质控智能鉴别、全程追溯等，进一步增强中药行业的核心竞争力，重构全产业链各环节，推动中医药的传承与创新发展。

本次大会由中华中医药学会等单位主办，旨在探讨如何利用数智技术破解大健康产业高质量发展瓶颈等热点问题。（记者 白佳丽）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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