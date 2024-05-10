4月30日召开的中共中央政治局会议指出，开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势。当前经济呈现哪些亮点？后续经济增长动能怎样？日前，习近平经济思想研究中心在京召开《习近平经济思想研究》期刊创刊两周年暨经济形势解读会，多名专家结合首季经济数据进行了解读。

根据国家统计局数据，今年一季度，消费对经济增长的贡献率达到73.7%。

习近平经济思想研究中心研究一部主任顾严认为，在经济实现良好开局、高质量发展扎实推进中，消费发挥了基础性作用。旅游业复苏正在从客流恢复到消费恢复，还呈现出从大城市向中小城市扩散的特征。“展望全年，我国经济回升向好、持续向好的基本面没有变，一季度呈现出来的发展韧性将延续到更长时期。”他说。

产业发展方面，习近平经济思想研究中心研究三部主任毛科俊表示，一季度我国产业转型升级加快，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%。新产业、新业态、新模式蓬勃发展。一季度3D打印设备、服务机器人、新能源汽车等产量分别增长40.6%、26.7%、29.2%。产业发展稳中向好、动力强劲，为我国经济平稳起步、良好开局提供强劲支撑。

对于区域发展，习近平经济思想研究中心研究四部主任张燕分析，一季度，区域经济亮点纷呈、稳升向好，表现出了大国经济应有的纵深空间、强大韧性和发展潜力。经济大省继续发挥挑大梁作用。京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大动力源区域压舱石作用进一步巩固。东北和中西部地区加快转型发展，其中东北地区固定资产投资同比增长9.6%，中西部地区产业加快转型升级。

习近平经济思想研究中心是经党中央批准、中编办批复成立的国家发展和改革委员会直属事业单位，是国内以研究宣传阐释习近平经济思想为专长的实体性研究机构。（严赋憬、李昌瑞）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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