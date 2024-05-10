央视网消息：5月9日（星期四）下午，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东回答记者提问。

商务部新闻发言人何亚东介绍，习近平主席此次访法适逢中法建交60周年。60年来，两国贸易额增长近800倍，2023年达到789亿美元，中国成为法国在欧盟外第一大贸易伙伴，法国也是中国在欧盟的主要贸易伙伴。双向投资额累计已超过260亿美元，位列中国与欧盟国家合作前列，2000多家法国企业在华经营。中法两国经济已经形成你中有我、我中有你的强大共生关系。习近平主席此访为未来中法关系发展提供战略指引，为两国经贸合作注入新动力、增添新动能。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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