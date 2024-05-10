本报记者 何 勇 马睿姗

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产业园里，直播带货如火如荼；小镇古街上，店铺搭上“网络快车”；配送中心里，货运物流车整装待发……2021年8月，山西省商务厅启动培育乡村e镇工作，晋城市高都镇被确定为全省首批乡村e镇。近年来，高都镇建设直播产业园，健全物流体系、完善产业链条，“特色电商”带动了当地村民致富增收。

午后的山西省晋城市泽州县高都镇保福村，更显古朴、静谧。这里是仰韶文化遗存“高都遗址”所在地。村内有150余座明清老宅，从磨砖对缝的高墙、庄严典雅的宅门和匠心独具的木雕中，仍能窥见历史的痕迹。

这时，一辆高都智慧文旅乡村e镇物流配送中心的电动三轮车，从石板古街快速穿过，打破了午后的宁静。

2021年8月，山西省商务厅正式启动培育乡村e镇工作，高都镇被确定为全省首批乡村e镇，高都镇的保福村被规划为“电商直播基地”。如今，这座小山村搭上了直播电商的快车，正悄然发生着变化。

深挖文旅资源，带动电商发展

“文旅和电商齐发力，村子才会有活力”

回忆起第一次在镜头前直播带货的经历，宋小朋仍然印象深刻，“我紧张得都不知道说什么了。”短短一年，再次点开宋小朋的直播间，可以看到他热情、从容地与粉丝们互动。

宋小朋是泽州县乡村e镇项目培育的第一个“网红”，他直播所在的“传统面艺坊”，位于“一院十八坊”电商直播产业园之中。产业园坐落在保福村中一个明清大院里，黄瓦素墙、木门雕窗。“在这古朴的环境中直播，别提多有心气儿了。”宋小朋说。

“7年以前我们就在发展电商，但一直没有找到好的着力点。”保福村党支部书记兼村委主任晋波回忆，村里有保存较为完好的150余座明清老宅，这是非常珍贵的文化资源。“打文化牌，文旅和电商齐发力，村子才会有活力！”晋波说。

翻新村里闲置的老院，保留古建筑原貌的同时，建设现代化基础设施。于是，翻新的古院成了“一院十八坊”电商直播产业园。“企业进驻前期不需要缴纳租金，我们以最大力度扶持产业发展。”晋波说。

产业园落地，如何深挖村子文化潜力，盘活当地文旅资源促进电商发展？仰韶文化遗存“高都遗址”就处在保福村东北部丹河西岸二级阶地上，当地还有不少非物质文化遗产。“我们对这些非遗进行可视化转化，扩大网上影响力，带来了流量，也带动了电商发展。”晋波介绍。

“有了文旅资源和电商的结合，还要对主播进行系统化培训。”晋波说，当地邀请了山西泽美优品网络科技有限公司负责人徐松，为主播们开设专业培训课程，讲授电商直播带货技巧。宋小朋就是学习了培训课程后，才逐渐提升了直播带货能力。

如今，高都镇“一院十八坊”电商直播产业园吸引了宋小朋等10多位非遗传承人、网红主播等落户创业，形成了网红企业集群。

突出地域特色，激发创业活力

“越来越多村民开始在网上卖农特产品”

在与保福村一街之隔的北街村，近400米的石板主路两旁排列着40多家带有网店标识的商铺，但大多数都已搬迁。“7年前，这里曾是晋城市第一个‘淘宝村’，也是泽州县乡村e镇最初的模样。”相关负责人介绍，自“一院十八坊”电商直播产业园建成后，在优惠政策引导下，不少北街村的店铺都已搬迁到产业园内。

周光天佑和妻子原来经营的“山西凡凡家”店铺便是其中之一。大学毕业后，周光天佑就把在北京经营的一家网上女装店做成了五冠店铺。婚后随妻子回到泽州县后，周光天佑得知当地对网店的扶持力度很大，便决定重开一家网上女装店。干了一段时间，夫妻俩发现，按照过去的经营方法行不通。眼见店铺每卖出一单都在赔钱，不得不关了店。

一次，周光天佑和村民闲聊，当地人对本地特产的感情，让他发现了新的商机：“像晋城豫竹方便面，承载了不少当地人儿时的记忆，特产市场的用户很精准。”

2016年，专营晋城农特产品的网店“山西凡凡家”正式上线。选品时，周光天佑和岳父开着小货车，跑遍了附近高平、沁水等各个县市，去山上收小米，运回村后，用研磨机打磨三遍，再分装打包，联系买家，开拓销路。2016年5月12日，一个北京的客户买走了10斤小米。“那时蛮激动的，自己终于赚钱了！”周光天佑回忆。

不少村民看见开网店赚钱了，纷纷表示想尝试。2019年，泽州县商务局特地开设了培训班。怎样注册淘宝店铺、怎样给产品拍照、如何发货……培训班老师手把手开展教学。慢慢地，“电商”“网购”这些村民以前从未听说过的新概念，悄然在北街村生根发芽。

“从那以后，越来越多村民开始在网上卖农特产品。”周光天佑介绍，2021年，北街村的网店年销售总额超1000万元，被阿里研究院和淘宝村发展联盟认定为2021年度中国“淘宝村”。

如今，大量店铺都迁入“一院十八坊”电商直播产业园。截至目前，产业园销售额累计超过20亿元。“今年，产业园二期项目将投资5000余万元，在乡村e镇基础上进行产业业态升级，打造全市农特产品集散基地。”泽州县县长武小雅说。

健全物流体系，完善产业链条

“现在发快递更便捷了，成本也更低了”

从保福村一直向东，集聚着顺丰、韵达、邮政等8家快递企业，这里是泽州县高都智慧文旅乡村e镇物流配送中心，印有“乡村e镇物流配送”字样的货车正在卸货。

记者走进物流配送中心分拣仓，这里整齐地摆放着一排排货架，每个架子上都贴着编号标签。工作人员指着分拣设备说：“货物多时，我们就会用设备分拣，提升效率。”

“发展电商产业，物流体系配套是关键。”泽州县高都镇党委书记张建军说。

周光天佑也有同感。在村里经营了四年淘宝店，他细算了店里快递费的“支出账”。一年下来，快递费要花70万元。如果把物流点都放在村子里，能大幅降低物流成本。

于是，依托乡村e镇建设，泽州县加快整合快递企业实现统仓共配，并出台了奖励扶持办法。市场需求和政策倾斜引来中通快递产业园、申通物流园落户高都。高都镇内设立了30个村级站点，月均派送快递近10万件，惠及了经营网店的创业者。“现在发快递更便捷了，成本也更低了。”周光天佑说。

《 人民日报 》（ 2024年05月10日 06 版）

(责编：胡永秋、牛镛)

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