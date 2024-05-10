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扩大品牌影响 践行社会责任（中国品牌日）

2024年05月10日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国石化——

　　打造卓著品牌  建设一流企业

　　本报记者  曹树林

　　近年来，中国石化持续推动高质量发展，致力于打造卓著品牌，助力世界一流企业建设，不断提升公司品牌价值和影响力。

　　中国石化将强化品牌引领作为培育和发展新质生产力的重要任务，以品牌创新助力科技创新、产业创新和商业模式创新；将强化品牌引领作为加快建设质量强国、品牌强国的重要举措，高标准强化品牌创建工作；将强化品牌引领作为加快建设世界一流企业的重要支撑，全力打造具有国际影响力和竞争力的卓著品牌。

　　聚焦品牌驱动价值化，培育壮大参与国际竞争与合作的新动能、新优势，打造赋能发展的卓著品牌；聚焦品牌运营国际化，将品牌承诺融入和贯穿到境外业务板块、产业链条和生产工序中；聚焦品牌塑造高端化，擦亮“高品质”金字招牌，凸显“负责任”品牌亮点，将石油精神、石化传统融入品牌和业务；聚焦品牌创建特色化，培育石化独有竞争力，积极推进品牌融入氢能、地热、风能、光伏、CCUS（碳捕集、利用与封存技术）、废塑料循环利用等业务，打造个性鲜明的品牌。

　　品牌融合取得新突破，研究制定措施，推动品牌融入改革发展全过程、贯穿生产经营各方面；在科技创新、管理创新和品牌创新上加强联动。品牌管理不断提升，品牌架构更加规范，品牌资产权益得到有效维护，商标管理信息化建设有效推进，品牌危机识别、分析和处置能力有效提升。品牌国际化取得新进展，持续推动品牌国际化发展与企业国际化经营，优化品牌全球化布局和运营，制定全球品牌传播战略，唱响“能源至净、生活至美”品牌口号。

　　

　　中国人寿——

　　发挥综合优势  强化金融支撑

　　本报记者  屈信明

　　近年来，中国人寿聚焦科技创新这个“牛鼻子”，不断完善科技金融服务体系，特别是紧密围绕科技创新企业多样化融资需求，加快投资供给，为先进制造、高端设备制造等中国产业升级重点投资项目注入新动能。

　　2023年，中国人寿发行设立“中国人寿—沪发1号股权投资计划”，由集团旗下资产公司以S份额投资方式受让上海集成电路产业投资基金股份有限公司的股权，投资规模达118亿元。同时，持续健全保险服务科技创新体系，加速形成对科技企业创新全链条的有效保障。

　　近年来，中国人寿大力创新推广林业碳汇保险，持续丰富碳汇保险产品服务种类，陆续开发了海洋、农业、湿地、草原等生态系统碳汇产品。积极参与清洁能源绿色投资项目，持续加大对节能环保、生态修复等关键领域的支持。截至2023年末，中国人寿绿色保险风险保障金额达12万亿元，绿色投资存量规模超4800亿元，绿色信贷余额超1500亿元。

　　中国人寿积极发展数字金融，优化产品服务和流程，推动金融服务提质增效。2023年，中国人寿集团旗下寿险公司整体理赔服务时效为0.38天，理赔智能化率超70%。此外，中国人寿将科技手段融入个性化产品及特定场景中，旗下财险公司提升肉牛养殖数字化管理水平，并创新开展“牛脸识别+质量溯源”等多层次、多样化服务。

　　“要把数字金融放在更加突出的位置上，更好服务实体经济发展和人民群众生产生活。”中国人寿集团党委书记、董事长白涛说。

　　

　　华茂教育——

　　开发特色课程  拓宽成长路径

　　本报记者  窦  皓

　　编程课上，孩子们在电脑前制作动画和游戏；“机器人”课上，孩子们操控4台模拟赛事机器人跑动、抢球……在宁波华茂外国语学校，小学生们通过多彩的兴趣课程，解锁了不少新技能。

　　英语戏剧节、草地音乐艺术节、科技节……作为一家深耕民办教育的宁波本土企业，宁波华茂教育集团（以下简称“华茂教育”），立足“双语教育”“艺术教育”“环境育人”三大办学特色，开展校园文化活动，培养学生的兴趣爱好，助力学生全面发展。

　　在华茂高级中学，2023级毕业生胡俊涛如今已是游泳国家一级运动员。打小就热爱游泳的他，常常来到华茂体育馆的泳池，接受学校特聘教练的系统训练。去年夏天，胡俊涛以高水平运动员的身份被山东大学录取，代表学校游泳队参加各类比赛。

　　这是华茂教育努力构建德智体美劳全面培养教育体系的缩影。20多年来，华茂教育已建成华茂教育产业园、教育博览园及教育研究园“三大园”，华茂艺术教育博物馆、美术馆、科技馆等“五大馆”，打造了“华茂美堉奖”和“东钱湖教育论坛”两项品牌活动。此外，华茂教育还积极搭建“以美育人、以美化人、以美培元”的艺术教育平台，为学生打造多元成才路径。

　　华茂教育携手宁波大学、西安美术学院等多所国内外知名高校，在生源培育、创研基地等领域推进合作。华茂教育还积极与20多个国家和地区的学校建立合作关系，帮助学生拓宽国际视野。

　　“目前，我们已形成以教育产业为本，国际贸易、房地产、金融投资兼营的综合性发展格局。”创始人徐万茂表示，华茂教育将继续努力打造高质量教学品牌，为民办教育高质量发展作出新贡献。

　　

　　国网山西——

　　实施电力兴农  守护和美乡村

　　本报记者  马睿姗

　　5月初的河东大地，小麦进入扬花灌浆期，大棚西瓜茁壮生长，阡陌纵横间一派繁忙景象。“电小田”服务队队员奔走在田间地头，忙着检查农业电器设备，消除设备隐患。

　　近年来，国网山西省电力公司持续推进农网巩固提升工程，在为乡村提供充足电力的同时，深入开展“电靓和美乡村”品牌塑造系列行动，成立“电小田”服务队便是实施电力兴农的创新举措。

　　此项行动以运城为试点，全面梳理10余种特色农作物生产、加工、存储关键节点的用电需求，编制“二十四节气”供电服务指南，出台21项农时增值服务，划分1107个供电服务基础网格，形成“15分钟供电助农服务圈”，助力传统农业向现代化农业转型升级。

　　国网山西省电力公司积极探索乡村绿色发展“电力解决方案”，建设临汾沿黄五县新型电力系统绿电示范区，助力首个“中国零碳村镇示范村”落户芮城，服务全国现代设施渔业基地太原市三家村“鱼菜混养”基地碳减排……通过技术驱动与服务联动，让农村用上绿色电、智慧电，让农民端起绿色产业碗、吃上生态旅游饭。

　　建设乡风文明，为乡村长远发展蓄势赋能。国网山西省电力公司在定点帮扶村挂牌运行20个“电力爱心超市”，鼓励村民通过参与乡村治理、学习劳动技能、积极就业创业等获得积分奖励并兑换商品。截至2023年底，累计兑换积分53.14万分，节约村民日常开支144.93万元。

　　据介绍，国网山西省电力公司将不断丰富“电靓和美乡村”品牌塑造系列行动，持续强化“三农”供电保障、提升帮扶工作质效，集中力量办成一批群众可感可及的实事，践行央企在助力乡村全面振兴中的责任担当。

　　

　　并行科技——

　　优化算力服务  助力科技强国

　　本报记者  喻思南

　　人工智能时代，算力成为行业发展的重要生产力，积极建设算力基础设施尤为重要。

　　作为超算架构大模型算力网络先行者，并行科技是国内领先的超算云和智算云算力服务商，通过17年的发展沉淀，形成集算力资源、应用资源、服务资源和人才资源于一体的超算云服务平台，为科研教育、航空航天、智能制造、生命科学等领域的用户构建完善的算力服务体系，涵盖300多所知名科研机构、400多所重点高校及500多家头部企业，已服务智谱、智源、澜舟、中科闻歌等大模型企业。

　　2023年11月1日，并行科技成功登陆北交所，成为北交所算力服务“第一股”。

　　展望人工智能的未来发展，日新月异的AI竞赛展现对算力的庞大需求。将海量用户的需求梳理清楚，是算力网络调度的重要一环。对此，并行科技给出算力运营和国产替代等多种方案，展现出算力资源整合与调度能力的优势，为行业作出有效示范。

　　作为A股智算中心运营管理上市公司和高科技平台型企业，并行科技始终聚焦科技创新前沿，不断加强关键技术的攻关突破，以精锐团队打造中国算力服务品牌。公司应用部集聚百余位技术与研发人员，设立国产算力事业部，支持国产算力的程序移植及测试优化。

　　今后，并行科技将重点为新兴科技企业、转型传统企业等提供更加灵活的高质量、高性能、高性价比算力服务，为新兴产业的发展和传统产业的优化升级赋能，助力更多中国品牌成长壮大。

　　

　　利亚德——

　　坚持技术创新  擦亮金字招牌

　　本报记者  吴  姗

　　2010年，由利亚德原创并命名的LED小间距产品全球首发，迅速打开国际市场。该产品不仅应用在联合国瑞士总部，并成为宝马总部调集全球供应商资源后选定的显示屏产品。

　　为实现“提升人类视觉享受”的愿景，利亚德集团董事长李军带领团队专注创新30年，推动中国LED显示产业走向世界舞台。

　　从全彩LED到原创小间距LED，从Micro LED标准化、产业化到Micro LED黑钻技术进入通用显示，利亚德以三次技术创新推动产业发展，不断解决技术难题。

　　“科技最终都是要为人民服务的。”李军表示，技术进步使产品价格愈加亲民，应用领域越发广阔，利亚德逐步成为行业佼佼者。

　　利亚德见证了中国LED显示产业从0到1的发展，也深知想要做大做强品牌，必须持续保持创新能力。

　　从Micro LED到氮化镓，从控制芯片到驱动IC，利亚德为推动Micro LED显示技术进入消费电子应用做出了积极努力，不断挺进技术研发的“深水区”。

　　利亚德产品一次次亮相国际盛会，中国品牌享誉世界。2008年，利亚德为北京奥运会开闭幕式提供80%的声光电产品及运维工作，打造梦幻五环、巨型LED画卷等经典作品；2022年，利亚德为北京冬奥会开闭幕式打造3D沉浸式舞台，颇受好评。

　　利亚德产品用一次次精彩的亮相，擦亮金字招牌，让世界看见中国智造、中国力量，为中国品牌赢得世界的关注与喝彩。

　　

　　海亮教育——

　　提升教学成效  促进学生发展

　　本报记者  赵梦阳

　　近日，陕西省延安市安塞区与海亮教育科技服务集团签约，将沿河湾镇初级中学纳入海亮教育名校共同体建设服务范围，这是双方继2022年7月签订乡村教育振兴协议后的第二次合作。

　　海亮教育与安塞区高级中学合作不到两年时间，成效卓著：安塞区高级中学引入了专家名师培训等优质资源，稳固了优质生源，在2023年高考中一本上线率同比增长82.5%。

　　据介绍，“乡村教育振兴行动”是海亮教育响应推动乡村全面振兴号召，积极履行“双减”政策要求实施的重要举措。海亮教育利用近30年的办学经验和资源优势，助力解决教育薄弱地区痛点难点，助力合作学校提升教学成效，促进学生全面发展。

　　自2021年8月与云南省普洱市景东彝族自治县首次开展合作，3年间，海亮教育“乡村教育振兴行动”步伐稳健。从三晋大地到眉山脚下，从星海之滨到广袤草原，从广西南宁到贵州遵义……学校综合管理服务已覆盖国内22个省份195所学校超24万学生。在激发教师内驱力、改善学生行为习惯、提升教学成效等方面取得较大突破，得到了当地政府、教育主管部门及师生家长的认可。

　　“海亮教育将乡村教育振兴作为头等大事，以科技和服务助推教育公平与高质量发展。”海亮教育科技服务集团董事长、总裁陈军伟表示，未来，海亮教育将秉承“既讲企业效益、更求社会公德、坚持长期主义”的发展理念，继续深耕乡村教育振兴之路。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月10日 14 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)
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