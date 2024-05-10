原标题：走近上海银行 | 拓宽养老金融“朋友圈”，上海银行的三个“打法”

5月7日，上海银行召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。会上，养老金融作为该行的特色业务之一受到关注。相关数据显示，在整个上海地区，上海银行养老金融发展市场份额位居第一，且从年报看养老金客户对该行零售客户AUM贡献达50%。

亮丽数据的背后，是上海银行在养老金融领域多年深耕后，探索出的一套独特“打法”；而“打法”背后，则是以打造有温度的养老金融服务为己任的初心。

打法一：看外部，深度对接社会机构

上海，老年人占比高、老龄化程度高；同时又是在养老金发放社会化改革中走在最前面的城市之一。在这一过程中，上海银行成为首批承担养老金发放的银行，因而在养老金融业务上形成了的客户、经验、品牌等的积淀和优势。

到2023年末，上海银行的养老金代发客户数超过158万户，这个数字在上海地区一直保持第一。

在服务老年客群过程中，上海银行历经变化，不断探索新方式。

近年来，上海银行深度对接政府和社会为老服务机构：与上海市社保中心等政府部门，进行政策对接；与社区食堂、康养机构等社会机构，进行服务对接。

在对外连接的过程中，上海银行整合出更多资源服务老年客户，也拓展出内外部渠道多元获客路径，不断地吸引新的老年客群加入到上海银行“朋友圈”。

专注优势领域，尝鲜多种“打法”。回报体现在每年新获养老客户的增速：2024年一季度，上海银行养老金新获客同比增长35%。

打法二：攻主业，深化创新金融产品

在长期服务老年客群的过程中，上海银行持之以恒“攻主业”——深化为老服务金融产品创新。

为帮助老百姓管好钱袋子，实现有效增值，针对老年客群风险偏好相对较低、较保守的特点，上海银行持续打造特色产品体系，形成产品服务优势。通过分层分类设定专属产品货架，上海银行推出起存点低、产品期限多样化的专属存款，打造以低波稳健为特色的“安心财富”养老财富管理产品。

一组数据印证了老年客群对上海银行产品与服务的信任：2023年管理养老金客户综合资产（AUM）超过4543亿元，占零售客户AUM比重为47.55%,较上年末提高0.58个百分点。

打法三：拓渠道，深耕适老服务体系

服务老年客群，上海银行一方面抓金融主业，另一方面同时不断拓宽服务边界，以体系化的打法，构建多渠道适老服务。

在网点渠道，上海银行完善高龄老人优先服务流程，加快无障碍设施建设，面向老年人推出“零钱包”兑换服务，推出“早课堂”智慧助老服务。

在云网点渠道，上海银行发挥视频交互、远程认证优势，重点解决自助渠道无法办理高风险、复杂业务问题，简化服务菜单、提升养老金融服务可得性。

在上门服务方面，基于老年群体需求特点，上海银行打造标准化流程并建立专门队伍，从服务内容、服务流程等方面实行标准化管理。以“美好生活工作室”建设为抓手，常态化开展进社区延伸服务及公益助老活动。截至2024年1季度，美好生活工作室已建成130余家，自2023年以来累计开展活动近1200场，服务客户逾1.5万人次。

(责编：董童、李源)

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