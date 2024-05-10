中央气象台发布大风蓝色预警
2024年05月10日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，5月10日08时至11日08时，内蒙古大部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、新疆东部和南疆盆地、甘肃东部、宁夏、陕西北部、山西北部、河北西北部和南部、河南北部、山东西北部和东部等地有5-6级、阵风7-10级的大风；渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域将有7-8级、阵风9级的大风。
5月11日08时至12日08时，内蒙古中东部、黑龙江中南部和西部、吉林、辽宁、新疆北部和南疆盆地、山西北部、京津冀地区、河南东部等地有5-6级、阵风7-10级的大风；黄海东部海域、东海东北部海域将有7级、阵风8级的大风。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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