人民网北京5月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，5月10日08时至11日08时，内蒙古大部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、新疆东部和南疆盆地、甘肃东部、宁夏、陕西北部、山西北部、河北西北部和南部、河南北部、山东西北部和东部等地有5-6级、阵风7-10级的大风；渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域将有7-8级、阵风9级的大风。

5月11日08时至12日08时，内蒙古中东部、黑龙江中南部和西部、吉林、辽宁、新疆北部和南疆盆地、山西北部、京津冀地区、河南东部等地有5-6级、阵风7-10级的大风；黄海东部海域、东海东北部海域将有7级、阵风8级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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