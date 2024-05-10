新华社北京5月9日电（记者罗沙）全国人大常委会日前公布的2024年度立法工作计划显示，今年全国人大常委会计划初次审议生态环境法典、法治宣传教育法、突发公共卫生事件应对法、民营经济促进法等23件法律案。

计划提出，扎实推进生态环境法典编纂工作，广泛吸纳民意、汇集民智，对现行生态环境法律制度规范进行系统整合、编订纂修，形成高质量的生态环境法典草案，力争年内提请审议。

计划同时提出，加快发展新质生产力，构建新发展格局，制定金融稳定法等，修改矿产资源法等。健全人民当家作主制度体系，修改各级人民代表大会常务委员会监督法等。进一步健全反腐败法律制度，与时俱进修改监察法。推进科教兴国、文化强国战略实施，制定法治宣传教育法等，修改文物保护法等。保障和改善民生，制定学前教育法等，修改传染病防治法。推进国家安全体系和能力现代化，制定突发事件应对管理法等，修改网络安全法等。加强涉外法制建设，修改国境卫生检疫法等，并注重在相关法律中完善涉外规定。

计划还显示，制定国家发展规划法、检察公益诉讼法、见义勇为人员奖励和保障法等，修改商业银行法、国家赔偿法、道路交通安全法等，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面的立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。

在加强和改进新时代立法工作方面，计划要求，拓展代表参与立法工作的广度和深度，邀请代表特别是相关领域或具有相关专业背景的代表参加立法调研和审议。聚焦建设好基层立法联系点，适量有序增加基层立法联系点的数量和类型。丰富和拓展公众有序参与立法途径，做好法律草案向社会公开征求意见工作，提高对社会公众意见研究吸收和反馈工作的针对性、及时性。

(责编：王震、陈键)

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