我国首颗中轨宽带通信卫星成功发射
2024年05月10日08:57 | 来源：新华社
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据新华社北京5月9日电（记者宋晨）5月9日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将智慧天网一号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
“智慧天网”是清华大学原创提出的中轨泛同步轨道天基网络解决方案，以8颗中轨宽带通信网络卫星为一组，部署在2万公里高度的轨道上，构成覆盖全球的通信星座，并可按需扩展为16星（两组）、32星（四组）等多种覆盖网络。
星座建成后，将实现全球无盲点覆盖的个性化宽带网络服务，并可与低轨卫星互联网和高轨卫星互联网共同构建统一的空间天地6G网络，实现全场景、全域下各类用户的接入。
(责编：王震、陈键)
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