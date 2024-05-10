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由负转正！4月单月我国货物贸易进出口同比增长8%

2024年05月10日08:58 | 来源：新华社
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新华社北京5月9日电（记者邹多为 唐诗凝）海关总署9日发布数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，4月单月进出口3.64万亿元，增速由负转正，同比增长8%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国外贸领域的积极因素不断增多，动能持续增强，前4个月累计进出口增速较一季度加快的同时，规模创历史同期新高。

“4月份，我国对新兴市场进出口持续向好，对欧美等传统市场进出口由降转增，加上较去年同期多2个工作日，拉动整体进出口增速由负转正，外贸向好态势明显。”吕大良说。

具体来看，出口方面，前4个月，我国出口7.81万亿元，同比增长4.9%。其中，科技创新持续推动产业创新，船舶、电动汽车、工程机械等中国制造、中国创造产品的出口竞争优势不断增强，分别增长108.4%、28.3%、16.2%。

进口方面，前4个月延续向好态势，进口6万亿元，同比增长6.8%。其中，国内生产持续向好带动相关产品进口加速，制造业中间品进口增长10%，增速较一季度加快2.3个百分点。

从贸易方式看，前4个月，我国一般贸易进出口8.98万亿元，同比增长5.3%，占我国外贸总值的65.1%。同期，我国以保税物流方式进出口1.92万亿元，增长14.9%；加工贸易进出口由负转正，增长0.8%。

从外贸主体看，随着一系列稳外贸政策措施红利持续释放，前4个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体数量同比增加8.6%。其中，民营企业数量增加10.1%，进出口值同比增长10.7%，占我国外贸比重达54.6%，比去年同期提升2.5个百分点。

从贸易伙伴看，前4个月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口6.54万亿元，同比增长6.4%，占进出口总值的47.4%，同比提升0.3个百分点。其中，与我国第一大贸易伙伴东盟贸易总值为2.18万亿元，增长8.5%，占我国外贸总值的15.8%。

同期，我国对欧盟、美国和韩国进出口分别下降1.8%、增长1.1%、增长5.5%；对拉美、非洲、中亚五国等新兴市场进出口增速较快，同比分别增长11.7%、7.7%、17.9%。

(责编：王震、陈键)
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