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出口近4000万辆！来看自行车王国的新赛道

叶昊鸣 黄韬铭
2024年05月10日08:59 | 来源：新华社
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从“四轮”到“两轮”，会绽放怎样的魔力？

5月4日，第18届北京国际汽车展览会在北京落下帷幕；1天后，第32届中国国际自行车展览会在上海开幕。一北一南，“四轮”与“两轮”，遥相呼应。

数据最有说服力。

中国是自行车生产大国，每年贸易量约占全球六成。2023年，中国生产了4883万辆自行车，出口3964.8万辆。

展会数据同样精彩——超过1400家企业参展，7300多个展位对外开放，100多家海外采购商专程前来洽谈合作……小小的自行车，引发社会大大的关注。

说起自行车，在中国已有百余年的发展历程。铃声响，车轮转，“两轮”跨越的，不仅是遥远的距离，更满载着人们观念的变迁。

曾经，自行车不仅是抢手的代步工具，更与手表、缝纫机和收音机并称为“四大件”，是老百姓家中珍贵的物件，一辆辆“二八大杠”承载了年代记忆。

如今，随着低碳理念深入人心，技术水平快速发展，自行车已不仅仅是代步工具，更兼具科技、时尚、社交等多种属性，成为人们绿色生活的一部分。“自行车王国”在新的时代背景下，开辟新赛道。

——创新，让自行车“骑”得更智能。

运动方式科学、变速过程清脆，速瑞达展位上一套砾石公路车油压碟刹变速器吸引了不少观众。“手指轻轻一拨就变速了，操作非常人性化。”速瑞达自行车零件（佛山）有限公司总经理刘卫兵告诉记者，变速器技术壁垒高，团队用了五年时间进行技术攻关。

展会上，自行车产业的前沿科技成果层出不穷：比传统焊接车架更轻、强度更高的3D打印钛合金车架；与一杯水同等重量、却拥有铝锂合金强度的一体式飞轮；支持与手机操作系统连接，拥有地图导航、心率监测等多种智能化功能的电助力自行车……

“这些成果集中展现了自行车产业在智能制造等方面所取得的新成效，也反映出行业逐步向高端化、数字化、品牌化转型的趋势。”中国自行车协会副理事长兼秘书长郭文玉说。

——绿色，让自行车“骑”得更环保。

一款用于车架上色的小小涂料，蕴藏降低碳排放的大学问。

“这款纯水性单液型PU涂料烘烤温度只需95摄氏度，低于目前标准的130摄氏度，能降低四分之一的碳排能耗。”创新示范展负责人张宇说，新涂料产品以纯水替代溶剂，还能在一定程度上减少环境污染。

绿色环保的理念，不仅在原料选择等生产端为企业创造了新的增长点，在消费端也有所体现。

2023年，抖音平台上与骑行相关的视频播放量增长94.4%，骑行相关内容的搜索量增长137.4%，市场上高端运动型自行车销量增长超10%，碟刹公路自行车成为年轻人追捧的主流产品。

“越来越多人选择骑自行车通勤、健身，绿色出行蔚然成风。”中国自行车协会行业发展部主任郑小玲说。

——开放，让更多自行车“骑”出国门。

“我们公司今年计划在中国采购60个集装箱的电助力自行车，销往沙特阿拉伯、阿联酋等国，采购量是去年的3倍。”来自也门的采购商阿克说，中国的电助力自行车是海外采购商最青睐的产品之一。

2024年一季度，中国出口自行车整车1099.9万辆，较2023年四季度增长13.7%，出口呈现上扬态势。“越来越多企业着力拓展海外市场，国产自行车品牌的影响力正不断提高。”郑小玲说。

创新是动能，绿色是方向，开放是趋势。面向未来，“自行车王国”将在新赛道上，一路“骑”向更美好的远方。

新华社北京5月9日电

(责编：王震、陈键)
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