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餐饮业回暖正是升级时

张玲玲 李宇霆
2024年05月10日09:02 | 来源：经济日报
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今年“五一”假期期间，全国各地促消费活动火热举行，餐饮消费持续升温。从延吉水上市场到上海松江露营地，从“老字号”到“新网红”，从“线下”到“线上”，餐饮业正以多元个性的风貌，展现出蓬勃生机。

餐饮业与人民群众日常生活紧密相关，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域。我国餐饮业收入占社会消费品零售总额比重达10%以上，呈现出多业态联动效应增强、县域餐饮消费空间扩大、线上线下融合程度加深等新的发展趋势，不断释放出新动能。数据显示，2023年我国餐饮业明显复苏，全国餐饮业收入5.29万亿元，同比增长20.4%，较疫情前的2019年增长13.2%。

不过，在我国餐饮业的发展过程中，也面临一些不可忽视的问题，主要表现为餐饮市场服务质量参差不齐、创新不足，数字技术和智能设备利用率有待改善，消费者的消费观念和消费习惯需要转变等。商务部等9部门日前联合印发的《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》明确指出，稳定和扩大餐饮消费，支持餐饮业高质量发展，进一步增强消费在国内大循环中的主体作用。接下来，应对症施策，协同发力，打出“组合拳”。

强化市场监管，保障消费者合法权益和行业健康发展。有关部门应继续完善法律法规，明确经营标准，加大执法力度。日常监督与检验机制要覆盖食品生产和消费的全过程。加强对价格行为的监察，严厉打击价格操纵和欺诈，推广明码实价，增强市场透明度。企业应严守规范，提升自律性，增强内部对食品安全和食品质量的检验把关。在此基础上，还应积极利用餐饮发展新机遇，结合自身地域特色、不同消费人群特点等，发展主题餐饮，设置消费场景，实现场景赋能市场。

加强创新，合力提升核心竞争力。企业需更加重视创新的作用，加大菜品与服务创新投入，更好满足消费者多元化、个性化需求。相关部门应出台激励政策，架设学界、业界合作桥梁，孵化创新人才，鼓励技术和服务创新。实施地域餐饮品牌培育工程，鼓励地方深入挖掘传统烹饪技艺和餐饮文化，培育“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”，打造地方特色餐饮品牌。

推动数字化转型，让科技更大力度支持餐饮业。发展“数字+餐饮”，鼓励餐饮领域人工智能、大数据、区块链技术及智能设备研发与应用。推进餐饮数字化赋能，培育一批餐饮数字化示范企业、示范街区和数字化服务提供商。引导餐饮领域平台企业为中小微商户提供技术培训、流量支持等，营造平台与商户共生发展的良性生态。比如，企业可利用大数据，积极探索智慧餐厅的模式；利用物联网技术监控库存，减少食材浪费，降低存储成本；采用AI技术辅助厨房管理，优化后厨工作效率；通过数据分析进行精准营销，匹配个性化消费需求。

促进低碳环保发展，推动绿色消费。加强餐饮油烟、噪声排放控制，鼓励有条件的地方对餐饮门店节能治污改造给予支持。推动厨余垃圾源头减量和资源化利用，持续减少餐饮领域一次性塑料制品和包装物使用。建立健全绿色餐饮标准体系，鼓励地方和行业协会依法依规培育创建绿色餐饮企业、绿色餐厅。推广健康烹饪模式与营养均衡配餐，传播营养健康理念。

(责编：王震、陈键)
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