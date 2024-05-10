国务院国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家中央企业承建97个原创技术策源地。

下一步，国务院国资委将推动各中央企业加大原创技术策源地建设力度，深入实施“加强应用基础研究”等11个行动计划，力争在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等领域取得一批原创成果，推动中央企业持续完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，加快发展新质生产力。

记者：王希

编辑：秦交锋

设计：刘羽佳

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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