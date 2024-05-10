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国务院国资委开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设

2024年05月10日10:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月10日电（王希、韩昊鹏）国务院国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家中央企业承建97个原创技术策源地。

　　据了解，国务院国资委认真落实《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》，在总结首批中央企业原创技术策源地建设成效基础上，结合科技创新和产业发展新动向、战略性新兴产业和未来产业发展新需求，优化形成了8大类60个领域201个方向的策源地总体布局。按照优化后的布局，第二批中央企业原创技术策源地更加突出服务国家战略需求，更加突出前沿颠覆性技术布局，更加突出以科技创新推动产业创新。

　　下一步，国务院国资委将推动各中央企业加大第一、二批策源地建设力度，结合实际加快推进“鼓励关注类”策源地建设，深入实施“加强应用基础研究”等11个行动计划，力争在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等领域取得一批原创成果，推动中央企业持续完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，加快发展新质生产力。

　　2022年2月28日，中央全面深化改革委员会第二十四次会议召开，审议通过了《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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