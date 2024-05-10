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腾讯李强：立足数字科技 助力全球贸易发展

2024年05月10日10:34 | 来源：新华网
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原标题：腾讯李强：立足数字科技，助力全球贸易发展

　　“当前全球贸易复苏依旧面临众多的不确定性。不过，‘充分发挥数字科技力量’，是能够推动全球贸易发展的确定性路径之一。”5月8日，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强在第六届全球AEO大会上表示。

　　李强表示，全球有非常多的国家、地区和组织，在一如既往地为全球供应链安全、贸易便利化谋求路径和方法。在众多推进全球贸易发展的路径之中，有一条路径大家公认有效，那就是“充分发挥数字科技力量”。

　　在助力各行各业数字化转型升级方面，李强表示，经过20多年的发展，腾讯已经积累了四大核心优势，包括全球范围内的新基建基础设施、扎实创新的技术“硬实力”、基于C端的连接能力以及超万家生态合作伙伴。

　　基于这四大优势，腾讯从不同角度切入，打造了适配各个行业特性的数字化解决方案。聚焦全球贸易领域，腾讯主要从四大方向切入：“国门”数智化、供应链高效化、贸易便利化和营商环境国际化。

　　各国海关是全球贸易中的重要链条，也是各国企业“走出去”后面临的第一道大门。腾讯于2018年与中国海关总署达成战略合作，双方联合打造了海关应用支撑平台、通关小程序等。其中，海关应用支撑平台至今已上线457个业务应用、微服务运行实例达3500个，平台系统实现了7x24小时无间断作业，全面支撑海关各类业务“上云”。

　　接下来，腾讯还将利用政务微信、腾讯会议、小程序等能力，助力海关实现海关端、企业端、旅客端的“三端协同”，增加海关与企业、个人信息之间的有效沟通渠道，提供全方位海关监管一体化服务体系，进一步提升海关政务服务化能力。

　　走出“国门”后，提升供应链的流转效率则是促进全球贸易发展的又一关键。针对这一环节，腾讯与招商局共同建设了物流联盟链，将企业跨境贸易整体物流效率提升了60%。同时，招商港口组合港还利用区块链技术，将出口贸易中转时效由原来平均4.5天降至2天内，通关效率提升50%。

　　会展是全球贸易发展的重要平台和全球企业交流合作的重要渠道。腾讯打造了线上线下融合的数字会展解决方案，为中国15个一线城市、超100场大型展会提供了支撑。比如，在2020年腾讯助力广交会首次实现“云上办展”，并在此后五年间持续为广交会提供线上平台开发、云资源支持和技术护航，有效推动了贸易盛会与数字化技术的融合，为会展行业打造了可借鉴的数字化“样板”。

　　值得一提的是，针对国际商务和旅游活动中境外人士支付方式习惯的差异性，腾讯还提供了微信支付外卡服务，并在2023年7月后全面开放商户，覆盖衣食住行等各个领域，进一步提升了外籍来华人士的商旅消费体验，促进跨境旅游发展和国际人文交流。截至今年3月，较此前仅开放部分试点商户时，微信支付外卡服务日均交易金额增长超3倍、日均交易笔数增长超4倍。

　　全球贸易发展是全球经济复苏繁荣、全球可持续发展的重要基础。李强表示，“未来，腾讯将继续立足和发挥科技优势，助力全球各地、各行各业的企业和组织加快数字化转型升级，并且携手相关政府部门、组织和国内外企业，共同推进全球贸易发展。”

(责编：曹淼、李源)
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