“中国天眼”发现迄今最远中性氢星系
2024年05月11日03:37 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电（记者张泉）记者从中国科学院国家天文台获悉，“中国天眼”FAST近期发现了6个距离地球约50亿光年的中性氢星系，这是人类迄今直接探测到的最远的一批中性氢星系。相关成果10日在国际学术期刊《天体物理学杂志通讯》在线发表。
据介绍，氢是宇宙中最早形成的元素，通常以中性氢形式存在。中性氢广泛存在于宇宙的不同时期，是不同尺度物质分布的最佳示踪物之一。对中性氢进行探测、研究，对于理解暗物质、暗能量属性，解读星系形成和演化过程等具有重要意义。此前，“中国天眼”已发现了4万多个中性氢星系样本。
此项研究中，国家天文台研究员彭勃主持的超深场巡天项目，充分发挥“中国天眼”高灵敏度以及19波束接收机大视场优势，对远距离和暗弱中性氢星系开展深度“盲寻”，发现6个距离地球约50亿光年的中性氢星系。
“我们还与国内外多个团队合作，综合利用多个天文望远镜的多波段观测数据，成功找到了这6个远距离中性氢星系的光学对应体。”彭勃说，“中国天眼”为我们提供了探测遥远中性氢星系的新途径。
团队还估算了这些中性氢星系的密度。“这6个中性氢星系的其中一个具有迄今最大的中性氢质量。”论文第一作者、国家天文台席宏伟博士说，随着“中国天眼”在中性氢领域取得更多新发现，我们有望发现更多宇宙奥秘。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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