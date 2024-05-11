本报记者 汪文正

在江西省赣州市南康区，赣州国际陆港车来车往、货如轮转，起重机在装卸进出口货物集装箱。

朱海鹏摄（人民视觉）

海关总署5月9日发布的数据显示，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，4月单月进出口3.64万亿元，增速由负转正，同比增长8%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，外贸领域积极因素不断增多、动能持续增强，前4个月累计进出口增速较一季度加快的同时，规模创历史同期新高。

进出口总值保持增长

海关数据显示，前4个月，中国进出口总值13.81万亿元人民币。按美元计价，前4个月进出口总值1.94万亿美元，同比增长2.2%。其中，出口1.1万亿美元，同比增长1.5%；进口8439.1亿美元，同比增长3.2%。

出口方面，前4个月，我国出口7.81万亿元，同比增长4.9%。其中，科技创新持续推动产业创新，船舶、电动汽车、工程机械等中国制造、中国创造产品的出口竞争优势不断增强，分别增长108.4%、28.3%、16.2%。进口方面，前4个月延续向好态势，进口6万亿元，同比增长6.8%。其中，国内生产持续向好带动相关产品进口加速，制造业中间品进口增长10%，增速较一季度加快2.3个百分点。

从贸易伙伴看，中国对传统市场进出口企稳回升。前4个月，中国与美国贸易总值为1.47万亿元，同比增长1.1%，占中国外贸总值的10.6%；其中对美国出口1.08万亿元，同比增长2.4%。同期，中国与韩国贸易总值为7287亿元，同比增长5.5%，占中国外贸总值的5.3%。

“4月份，中国对新兴市场进出口持续向好，对欧美等传统市场进出口由降转增，加上较去年同期多2个工作日，拉动整体进出口增速由负转正，外贸向好态势明显。”吕大良说。

外贸主体活力充沛

从产品类型看，前4个月中国出口机电产品4.62万亿元，增长6.9%，占出口比重近六成。同期，出口劳密产品1.32万亿元，增长6.9%，占出口比重的17%。进口方面，前4个月中国铁矿砂、原油、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加。其中，原油进口量同比增加2%，天然气进口量同比增加20.7%。

从外贸主体看，随着一系列稳外贸政策措施红利持续释放，前4个月，中国有进出口实绩的外贸经营主体数量同比增加8.6%，外贸经营主体活力充沛。在各类外贸主体中，前4个月，中国有进出口实绩的民营企业数量增加10.1%，进出口值同比增长10.7%，占中国外贸比重达54.6%，比去年同期提升2.5个百分点。同时，国有企业进出口2.21万亿元，同比增长2%，占中国外贸总值的16%，其中出口5960亿元、进口1.61万亿元。外商投资企业进出口4.02万亿元，占中国外贸总值的29.1%，其中出口2.14万亿元、进口1.88万亿元。

各类展会向外贸主体释放引力。日前，第135届广交会在广东省广州市闭幕。自4月15日开幕以来，共有来自215个国家和地区的24.6万名境外采购商线下参会，比上届增长24.5％，创历史新高。本届广交会线下出口成交247亿美元，线上平台出口成交30.3亿美元，分别比上届增长10.7％和33.1％。

政策“大礼包”提振信心

今年以来，中国发布一系列推进制度型开放、扩大高水平对外开放的新举措，涵盖民营企业、跨境贸易、金融开放等多个领域。

4月底召开的中共中央政治局会议指出，要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，支持民营企业拓展海外市场，加大力度吸引和利用外资。近日，海关总署新增17项便利措施，将经认证的经营者（AEO）制度拓展到跨境电子商务等新兴业态和广大中小微企业……政策“大礼包”有力提振了外贸主体的发展信心。

随着中国外贸提质增效，外贸主体加速布局新兴市场。前4个月，中国对共建“一带一路”国家合计进出口6.54万亿元，同比增长6.4%；中国与第一大贸易伙伴东盟贸易总值达2.18万亿元，同比增长8.5%；对拉美、非洲、中亚五国等新兴市场进出口均高于中国外贸整体增速。此外，本届广交会参展企业与共建“一带一路”国家成交138.6亿美元，也比上届增长13％。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑分析，在全球经济逐渐恢复、中国经济外需扩张叠加低基数效应之下，2024年出口增速有望企稳向好。“目前，中国外贸保稳提质政策不断出台、RCEP红利持续释放、出口结构优化升级、新能源汽车行业外贸引擎作用增强，都将对出口增速形成支撑。”苏剑说。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任赵福军预计，二季度中国外贸形势将逐步向好。随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，中国贸易高质量发展新动能将加快培育，外贸增长将持续焕发新活力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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