科技日报北京5月10日电 （实习记者蒋捷）“湖南智能计算产业已经具备了先发竞争优势，我们把它概括为‘六有’——有基础、有条件、有优势、有态势，有潜力、有空间。”在国新办10日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，湖南省委副书记、省长毛伟明介绍，目前湖南智能计算产业规模已经达到了7150亿元，占全国的7.3%。

智能计算是当下全球科技和产业竞争的重要领域，覆盖人工智能、先进计算等新兴产业。毛伟明表示，湖南以电力支撑算力，算力支撑动力，“三力”共同发力。在电力方面，湖南推进宁电入湘，用宁夏的风和光点亮湖湘大地的灯火。同时，湖南发展抽水蓄能电站等工程，新型储能装机居全国第二位。在算力方面，湖南的人工智能算力已经达到了1200PF（皮法），走在全国前列。湖南也是“银河”和“天河”超级计算机的发源地，超算算力达到200PF，走在全球和全国前列。在动力方面，湖南增强科技创新动力，国产计算机本地配套率达到90%，实现了电脑整机“湖南造”、关键零部件“湖南产”、核心元器件“湖南芯”。

智能计算赋能音视频、北斗应用等现代产业。毛伟明介绍，湖南聚焦打造全国领先的音视频产业集群，以科技赋能文化产业创新，将马栏山视频文创产业园打造成具有中国特色、全国领先、国际有影响力的媒体融合新地标，推动音视频从“融合”转向“融创”。目前，湖南音视频产业标准工业镜头市场占有率居全国第一。此外，湖南发挥北斗卫星导航原创技术策源地优势，培育了从芯片设计到封装、应用开发、营运服务的完整产业链，先后两次召开北斗规模应用国际峰会。

湖南省发展改革委主任黄东红表示，下一步，湖南将加快产业“推陈出新”，做大做强国家先进制造业集群，因地制宜发展新质生产力，以文化和科技融合、智能计算、低空经济等为突破口，创建未来产业先导区。

(责编：王震、杨迪)

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