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“AI面试”的不只是求职者

周倩莹
2024年05月11日09:15 | 来源：科技日报
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春招期间，“AI面试”登上了各大社交平台热搜。“AI面试官”根据求职者作答时的语言和表情，判断人才能力和岗位匹配度，的确可以提高企业招聘效率。但要用好AI这一面试“神器”，让真正的人才脱颖而出，考验的不只是求职者。

如今，AI技术飞速发展，人才选拔作为企业发展的关键环节和重要场景，引入AI辅助无可非议，但过于依赖AI，难免缺少了人才选拔所应具备的全面性和科学性，程式化的题目、千篇一律的答案，在很大程度上消解了面试的鉴别作用。

理想的面试，应该是一场具有人情味的真诚沟通，是真才实学和真情实感的双向选择。

首先，用人单位要更加注重人才选拔的全面性。一方面，要不断更新AI技术手段，设置精细化追问，尽可能精准、全面地获取人才信息，还要及时更新面试题库，避免试题的套路化、程式化。另一方面，要综合多种评价手段考量人才，如采用真人面试、无领导面试、集体面试等。

其次，求职者要“以不变应万变”。针对“AI面试”，社交平台上已有五花八门的“通关攻略”、面试题库、答题模板……事实上，求职者在熟悉“AI面试”特点的同时，更重要的是不断提高自身综合素养，不断拓展自身行业知识的广度和深度，无论面试官是虚是实，都可以自信从容应对。

最后，各大高校也应适时为毕业生搭建数字化就业平台。利用大模型优化简历、匹配岗位、进行模拟面试演练等，通过这些与时俱进的措施，让毕业生提前熟悉“AI面试官”，打好就业“提前量”。

(责编：王震、杨迪)
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