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AEO认证助企抢抓外贸发展新机遇

陈 瑜
2024年05月11日09:17 | 来源：科技日报
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5月8日，为期3天的第六届全球“经认证的经营者”（AEO）大会在深圳开幕，这是全球AEO大会首次在中国举办。

本届大会由世界海关组织主办，海关总署和深圳市人民政府共同承办，主题为“发挥AEO制度优势，促进包容和可持续的全球贸易”。

AEO是指世界海关组织倡导的，对信用状况、守法程度和安全水平较高的企业给予优惠便利的一项认证制度。获得AEO认证的企业，能够在通关中获得减少查验、优先办理、指定联络员服务等多项便利。可以说，AEO是全球贸易的一张“绿色通行证”。

为进一步发挥海关信用管理职能作用，海关总署于今年4月6日发布《关于增加高级认证企业便利措施促进外贸质升量稳的通知》，围绕降低检验检疫监管频次、降低企业进出口成本、提升便利措施智能化水平、提升精准服务企业水平等四方面提出17项便利措施，持续提升AEO企业获得感，更好服务外贸质升量稳。

广东芭薇生物科技股份有限公司是一家专精特新AEO企业，5月7日，该公司一批价值30多万元人民币的粉底液顺利出口欧洲。“新措施实施后，海关业务专家们第一时间为我们进行政策宣讲，详细解读企业适用的新便利举措，让我们第一时间享受到新‘实惠’。公司出口化妆品的检疫抽批比例大幅下降，通关更高效了。”该公司外贸总监古金玉说。

“广州海关主动对企业进行‘分类施策’‘一企一策’AEO认证培育，指导企业对照标准要求提升和完善自身经营管理，帮助符合条件的企业早日获得AEO这块‘金字招牌’，享受各项优惠措施及通关便利。”广州海关企业管理和稽查处副处长钟剑锋说，截至目前，广州海关共培育AEO企业907家，数量居全国海关首位，覆盖机电、汽配、服装、化妆品、贸易等行业。

发挥AEO制度优势，南京海关积极推动AEO企业贸易便利化，促进包容和可持续的全球贸易。截至目前，江苏共有AEO企业558家，其中专精特新企业57家，企业类型从“小而精”到“大而强”，覆盖了医疗器械、高端制造业等行业。

AEO企业苏州三星电子有限公司适用高级认证企业优化盘库的便利措施，叠加苏州自贸片区“保服通”保税服务平台的线上提交申请及上传盘库数据等便利举措，企业盘库效率大幅提升，切实享受到了政策红利。

“当前，海关正在着力构建以信用为基础的新型监管机制，将AEO制度作为巩固外贸基本盘的重要抓手。”南京海关所属苏州工业园区海关企业管理处处长陆全荣说。

位于苏州吴中区的苏州维信电子有限公司自动化车间内，6条全自动生产线正日夜不停地运转，一块块柔性线路板经过基材裁剪、清洗、蚀刻、压合、终检等工序顺利下线，被仓库工人师傅井然有序地装入集装箱，经南京海关所属苏州海关监管后即将发往新加坡市场。今年一季度，苏州维信电子有限公司出口“一带一路”共建国家货物总值3.4亿元人民币，同比增长104%。

“自从通过AEO认证后，货物查验率下降约60%，这对降低通关成本、缩短生产周期、提高生产效率都大有裨益，国外客户也更青睐我们的货物。”苏州维信电子有限公司关务经理孙晓忠说。

在8日的开幕式上，海关总署副署长王令浚在致辞中表示，中国海关愿同各方持续深化AEO互认合作，发挥AEO制度优势，秉持互相尊重、合作共赢的国际关系理念，共同促进AEO制度创新发展，携手推动包容、可持续的全球贸易行稳致远。

(责编：王震、杨迪)
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