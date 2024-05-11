科技日报北京5月10日电 （实习记者薛岩）记者10日获悉，由国家电投集团开发建设的广东廉江核电2号机组核岛第一罐混凝土浇筑（FCD）圆满完成，共浇筑混凝土6686立方米，标志着项目一期工程进入双机组建设新阶段。

廉江核电项目在国内首次采用海水二次循环冷却技术，并在我国核能领域首次开发使用超大型冷却塔。每台机组配置的逆流式自然通风高位集水冷却塔，是世界首个核电超大型高位集水海水冷却塔，塔高218.7米、零米直径约175米，单塔淋水面积2万平方米。基于此，该项目将拓宽我国核电厂址开发的布局和空间，为我国核电厂址开发建设提供重要示范和借鉴。

据悉，项目规划建设6台百万千瓦级核电机组，总装机862万千瓦。项目建成后，年发电量约为702亿千瓦时，每年可减少标煤消耗约2007.6万吨，减排二氧化碳约5260.1万吨、二氧化硫约17.1万吨、氮氧化物约14.9万吨，减排效应相当于种植阔叶林约14.8万公顷。

(责编：王震、杨迪)

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