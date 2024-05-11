中新网5月10日电(中新财经 宫宏宇)日前，国家金融监管总局印发《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》(以下简称《指导意见》)。其中有哪些要点？银行保险业将迎来哪些新变化？

本次《指导意见》共五个部分、二十条。对于银行业今后发展，《指导意见》提出了主要目标：未来5年，银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成，相关工作机制更加完善、产品更加丰富，服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升，有力推动新质生产力发展。相关监管制度和配套机制进一步健全，评价体系更加健全有效，政策协同性不断增强。

“《指导意见》对银行保险机构做好金融‘五篇大文章’提出明确要求，进行系统部署，十分及时和重要，对银行业保险业做好金融‘五篇大文章’具有很强的指导意义和促进作用。”招联首席研究员董希淼接受中新财经采访时表示。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏接受中新财经采访时表示，《指导意见》亮点之一就是对不同类型银行机构和保险机构明确了不同的重点领域方向。

大型商业银行、中小银行、保险业、非银行金融机构……中新财经注意到，《指导意见》分门别类地部署了不同金融机构的优势和任务，要求银行保险业发挥服务“五篇大文章”的职能优势，“各尽其能”。

董希淼认为，银行保险机构做好“五篇大文章”，应基于资源禀赋和自身能力。具体来说，对大型银行保险机构而言，应统筹安排，推动“五篇大文章”齐头并进、协调发展；中小银行保险机构应基于区域、行业、客户的特点和需求，有的放矢，聚焦重点，做好“1+1”(即普惠金融加一项特色业务) 文章。

董希淼还提到，无论是大中小银行、保险机构，都应该深度应用大数据、人工智能等先进技术赋能金融，夯实数字金融底座和能力，真正让金融服务无处不在、触手可及。

中新财经注意到，针对科技金融的发展，《指导意见》也作出了明确部署，要求银行业保险业聚焦卡点堵点提升科技金融质效。此外，要鼓励有条件的地区和银行保险机构结合科技型企业发展规律和特点先行先试，研发专属金融产品，为科技型企业提供全生命周期金融服务，等等。

如何理解其中的“卡点堵点”？董希淼认为，当前，我国金融支持科技创新的强度和水平持续提升，但科技金融仍处于发展阶段，金融对科技创新的支持和服务尚未形成完整体系。科技创新不确定性更大、风险更高、回报周期更长。重大技术成果转化和科技型企业更需要“耐心资本”支持。

董希淼建议，银行保险机构应完善和创新评价标准和评价方式。如针对科技型企业轻资产等特点，探索以人才、技术、业务模式和市场前景等作为评价要素，以商标权、专利权作为质押物，加快引入外部增信措施，让不符合传统授信标准的企业轻松获得融资。(完)

(责编：王震、杨迪)

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