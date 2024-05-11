在全球家具市场竞争日益激烈的背景下，如何持续打造自身竞争新优势，成为国内家具生产企业不得不面对的难题。记者在走访时发现，在所有出海的家具产品中，智能产品尤其受到海外用户的青睐。

在浙江安吉一家家具企业的展厅，摆放着风格各异的家具产品。记者发现，这些产品虽然设计不同，但各种智能元素随处可见。比如带有按摩功能的人体工学椅，有记忆功能的智能升降桌等，成为公司当下的出口爆款产品。

浙江省安吉县某家具生产企业副总经理 张美英：智能升降桌在材料具备的情况下，生产周期很快，基本3天到5天可以完成。

除了产品款式、功能上的创新，家具企业出海也开始重视整体场景的搭建。李洪彬是一家家具企业的设计师，最近他正在为9月份的沙特展会构思展台搭建方案。在他的电脑里，已经可以看到初步的空间效果，包括产品配色、设计风格等。

浙江省安吉县某家具生产企业空间设计经理 李洪彬：像办公行业，以前客户对空间环境要求没有那么高，现在要求比以前更加休闲、舒适、色彩柔和、功能健全，比如智能化的应用。

出海拓市场，跨境电商已经成为绕不开的话题。浙江安吉一家家具企业的跨境电商负责人告诉记者，目前跨境电商的流量结构已经发生变化。以他们公司为例，在今年的销售占比中，大型购物平台已经从90%降到50%。而视频引流、直播带货等渠道，占比增长到40%，成为跨境电商新的增长点。

浙江省安吉县某家具生产企业跨境电商总经理王鲁健：最近卖得比较火爆的是盘腿椅，椅面比较宽，办公累了，可以把腿盘上去。之前预期一天卖200单，最近有个视频爆了之后，一天有3000单以上的销量，到目前为止卖了将近50万单了。

(责编：王震、杨迪)

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