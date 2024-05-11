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中国联通亮相2024年中国品牌日活动

2024年05月11日10:38 | 来源：人民邮电报
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原标题：奏响中国品牌强音 中国联通亮相2024年中国品牌日活动

5月10日至14日，2024年中国品牌日活动在上海举行。中国联通精彩亮相中国品牌博览会，在中国联通展台，鲜明醒目的红色中国结熠熠生辉，琳琅满目的品牌展项引人驻足，“创新”“安全”“值得信赖”“品牌国际化”等板块，以生动的典型应用、新颖的展览体验，充分展现中国联通“加快成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业”的发展愿景。

2024年是互联网诞生55周年，也是我国全功能接入互联网30周年。30年来，中国联通与中国互联网相伴成长、发展、创新，中国联通的品牌形象，已随着经典的中国结这一“超级符号”深入人心，中国联通的品牌建设能力近年来也在央企中位居前列。

回环贯通的红色线条，表达着通信事业的迅达畅通和日久天长；心心相通的图形写意，诠释了通信行业的服务属性和情感意识。传统文化沉淀与创新元素结合，中国联通的“中国结”形象穿越三十年时间，历久弥新。

长期以来，中国联通坚持将服务国家战略融入品牌建设。如今，中国联通聚焦建设网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，勇当数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，在品牌建设方面，通过强化品牌引领，丰富品牌理念，让“信赖”成为联通品牌的普遍共识，让“创新”成为联通品牌的鲜明特征，让“安全”成为联通品牌的重要联想，打造品牌差异化优势。

本次亮相中国品牌博览会，中国联通以“创新”“安全”“值得信赖”以及“品牌国际化”几大板块，全方位生动呈现品牌内涵。

“创新”——创新是中国联通品牌的核心基因，品牌口号“创新·改变世界”“创新·与智慧同行”一路见证着企业的发展变革，本次参展，中国联通也带来了系列推进高水平科技自立自强的最新成果。

联通云7.0星罗算力调度平台，展现了“通用计算+智能计算+超级计算”的一体化算力供给能力，凭借多样性、普适性、泛在化特性，依托联通云双引擎基座和海量计算、存储、网络资源，为各行业提供一体化智能算力解决方案。

人工智能元景大模型，已形成1套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型，并推出元景系列语言、听见、看见等APP产品。基于基础模型及底座，中国联通研发了10大面向内外部业务场景的行业大模型，大模型赋能初见成效，各行业落地持续推进。

5G车路协同平台，演示了部署在北京亦庄联通5G智能网联示范园区的实时平台。平台提供车、路、网、云一体化的自动驾驶云控调度、协同感知决策、智慧运维管理等服务。

此外，现场还展示了5G+工业互联网施耐德案例、上海天文馆数字孪生项目、洋浦智慧城市案例、网络共建共享等标杆案例，展现着中国联通赋能千行百业数字化转型的硕果。数字人民币、联通数藏等项目，通过交互式数币咖啡机、拍照打卡等新鲜玩法，吸引观众感受数字化生活魅力。

“安全”——中国联通勇担网络安全现代产业链链长职责，始终筑牢国家网络安全屏障。中国联通网络空间安全态势展项，呈现了攻击监测、威胁情报收集、安全态势分析等功能，日均处理数据超万亿条，可为开展网络安全运营工作提供充分的决策依据；大数据防欺诈系统，以“事前防范、事中阻断、事后溯源”的工作机制，实现涉诈号码精准发现、快速处置；墨攻安全运营服务平台，面向政府行业以及金融、能源等行业的企业，帮助用户建立一体化安全保障体系。

“值得信赖”——中国联通始终秉持为民服务初心。不断满足人民对美好信息生活的向往。在网络保障方面，中国联通圆满完成党的二十大、北京冬奥会和冬残奥会、新中国70周年庆典、建党百年庆祝活动等重大通信保障任务，践行了“重大时刻、从不缺席”的庄严承诺；在客户服务方面，中国联通深入推进高品质服务行动计划，数字化服务水平及客户感知显著再跃升；助力乡村振兴方面，中国联通数字乡村云平台已覆盖25.5万行政村，打造了覆盖更广泛、功能更完善、服务更高效的数字化平台。

中国联通着力塑造的客户、业务、产品、平台等系列品牌，都成为赢得广大用户信赖的重要“名片”。“联通沃派”以“有梦·有方向”的品牌理念，引领广大青少年客户有理想、敢担当，并在现场带来联通数字人应用介绍和互动体验；“联通智家”品牌，引领千家万户数字化、智能化生活，展示了全屋光宽带、联通看家、云盒等家庭代表产品的展示和体验；“联通惠商”品牌则展示了针对商户市场的联通惠商平台和相关产品。

品牌国际化——中国联通坚决落实“一带一路”倡议，以完整的产品体系、丰富的实践经验和成功案例，助力千行百业实现数字化转型，赋能全球数字经济创新发展。凭借丰富的国际海陆缆资源、专家级的系统集成能力和数字技术创新优势，中国联通为全球运营商及企业客户提供全球连接、云计算、数据中心、ICT、物联网等综合信息解决方案，为个人商旅客户提供通达全球的语音和数据漫游服务，成为客户信赖的国际数字化价值创造者。

展望未来，中国联通将坚定落实品牌强企，把品牌建设作为提高核心竞争力、增强核心功能的关键举措，着力提升品牌管理水平、加快品牌国际化进程，加快向“卓著品牌”的世界一流企业迈进。

(责编：董童、李源)
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