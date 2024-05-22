人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）5月22日是第24个国际生物多样性日，今年的主题为“生物多样性、你我共参与”。近年来，我国生物多样性保护取得积极成效，大量珍稀濒危野生动植物种群稳步增长，栖息繁衍环境稳步改善。

国家林业和草原局负责人表示，自第一批国家公园设立以来，东北虎豹国家公园内野生东北虎达到70只左右，野生东北豹达到80只左右，去年新增野生东北虎幼崽20只、野生东北豹幼崽15只。

大熊猫野外种群总量从20世纪80年代约1100只增长到近1900只。三江源地区藏羚羊种群数量已经恢复到约30万只，保护级别已从“濒危”降为“近危”。武夷山国家公园新发现雨神角蟾、福建天麻、武夷林蛙等多个新物种。海南热带雨林国家公园霸王岭片区是全球最濒危灵长类物种海南长臂猿唯一分布地。海南长臂猿种群数量由5群32只增长到6群37只，是全球现存10只以下极危物种中，唯一基于自然恢复的成功案例。

“我们系统实施了极度濒危野生动物和极小种群野生植物拯救保护工程，通过就地保护、迁地保护、人工繁育培植、放归或回归自然等多种措施，筹划建立大熊猫、亚洲象、穿山甲、海南长臂猿、兰科植物、苏铁等濒危物种保护研究中心，加强濒危物种保护研究和国际合作，300多种珍稀濒危野生动植物种群数量稳步增长。”上述负责人说。

数据显示，截至目前，亚洲象野外种群增至300多头。朱鹮分布区从3个省扩展至8个省，种群数量超过9000只。中华穿山甲分布点位不断增加。全国麋鹿分布点从引入时的2个发展至93个，麋鹿种群数量已达上万头，成为全球野生动物保护领域野外种群恢复的成功典范。华盖木由最初发现时的6株增长到1.5万株，巧家五针松由最初发现时的34株增长到3000多株，百山祖冷杉从最初发现时的3株成功野外回植4000多株。